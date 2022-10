Október elsején elkezdődött az országos népszámlálás, amelyen a részvétel kötelező. A kérdőívek október 16-áig interneten kitölthetők, ehhez minden háztatásba postán érkezett meg egy címre szóló felkérőlevél, ami tartalmaz egy 12 jegyű kódot, ezzel lehet belépni az online felületre.

Ha valaki nem kapta meg a levelet vagy elveszítette, az ügyfélkapun keresztül igényelhet belépési kódot, illetve megvárhatja, amíg a számlálóbiztos november 20-áig felkeresi. Ugyanis október 17-étől már számlálóbiztosok kopogtatnak be oda, ahonnan nem érkezett online kérdőív. A válaszokat a számlálóbiztosok tableten rögzítik majd, rájuk szigorú biztonsági előírások vonatkoznak, egyedi sorszámmal ellátott igazolvány kapnak, így lesznek azonosíthatóak.

Akiket így sem érnek el, azok a pótösszeírás alatt, november 20. és 28. között a polgármesteri hivatalokban tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek. A cenzus során egy lakás-, valamint a lakásban élőkről egyenként személyi kérdőívet kell kitölteni.

Megalapozza a döntéseket

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) tájékoztatása szerint a személyi kérdőívet állampolgárságtól függetlenül mindenkinek ki kell töltenie, aki október elsején Magyarországon él.

A válaszadás azért is különösen fontos, mert a kapott adatok megalapozzák a jövőbeni döntéseket, képet adnak a helyi ellátási, szolgáltatási és infrastrukturális igényekről, információval szolgálnak új vállalkozások létrehozásához, és – most először – energiahatékonysági döntések előkészítését is szolgálják.

A legtöbb kérdésre kötelező válaszolni, de vannak témák, amelyekre önkéntes: ilyen például az egészségi állapot, a fogyatékosság, a nemzetiségi hovatartozás és a vallás.

