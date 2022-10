A püspök atya azzal folytatta, halottak napja környékén nemcsak virágot teszünk a sírokra, hanem gyertyát gyújtunk. A gyertya Krisztusra, és az Ő világosságára emlékeztet minket.

„Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben...”, mondta az Úr Jézus. Gondoljunk arra, hogy a sírokra helyezett gyertya is előremutató, Isten felé irányuló könyörgés, hogy halottjainkat az Úr irgalma és szeretete fogadja. A fénye bennünket is erősít, bátorít, s megmutatja, hogy milyen irányban találjuk meg az igazi békénket. Ez a ma esti imádság különös jelentőséget kap. Megáldjuk ezt az új feszületet, ami Krisztus keresztje, mely bárhol is álljon, mindig az életről beszél. Krisztus keresztje nemcsak a halál, hanem a föltámadás jele.

– Amikor a temetőben keresztet állítunk, a sírjainkat kereszttel jelöljük meg, akkor a Krisztusban való útmutatás jelenik meg számunkra. Ezért tartjuk úgy, hogy a halottakra való emlékezés nem szomorú, hanem reményt keltő, s a magunk életútjára is fényt derítő emlékezés. Köszönjük meg imával, amit életünk folyamán kaptunk halottjainktól, ajándékot hordozunk, az ő ajándékaikat hordozzuk magunkban, hogy Krisztus keresztjének útmutatásában mi is értékes életet élhessünk – zárta szentbeszédét Bosák Nándor, majd megáldotta a temetőben felállított feszület, amire azért volt szükség, mert a régi már rossz állapotban volt, és nem is volt megfelelő helyen. Az ünnepi szertartás végén a jelenlévők elhunyt szeretteikért mondtak imát.