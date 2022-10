- A Sóstó – Gyógyfürdők Zrt. tájékoztatja tisztelt Vendégeit, hogy a nyíregyházi Júlia Fürdőt, valamint a Hotel Fürdőház wellness részlegét Társaságunk 2022. október 10-től az energiaárak drasztikus emelkedése miatt átmenetileg, határozatlan időre üzemen kívül helyezi - áll a társaság közleményében

A 2022. október 01-től a vállalati szintű felhasználás során érvényes gázár a korábbiakhoz képest közel hétszeresére, a távhő szolgáltatások hődíj ára 3.703 Ft/GJ árról, 59.345, - Ft/GJ árra emelkedett, a villamos energia ára pedig az előző évihez képest közel négyszeresére emelkedett. A villamos energiához kapcsolódó rendszerhasználati díjak is jelentősen emelkedtek, az őszi-téli fűtési szezonhoz közeledve a megemelkedett költségek a kiadások olyan drasztikus mértékű megemelkedését eredményezik, amit a működés során nem lehetséges kigazdálkodni, így a Társaság működőképességének megőrzése céljából kénytelenek megtenni a fenti lépéseket.

A Tulajdonos Önkormányzattal egyeztetve Társaság célja, hogy a nyíregyházi lakosoknak, valamint a Nyíregyházára érkező látogatóknak legyen lehetőségük fürdő- és gyógyszolgáltatás igénybevételére, így az Aquarius Élményfürdő, valamint az Aquarius Fürdőgyógyászat meghatározatlan ideig, de továbbra is fogadja vendégeit.

A Júlia Fürdőben, valamint a Hotel Fürdőházban előre megvásárolt jegyek, ajándékutalványok és 10-, valamint 15 alkalmas bérletek az Aquarius Élményfürdő nyitvatartási idejében, a jegyek, ajándékutalványok és bérletek érvényességi ideje szerint felhasználhatók.

A Júlia Fürdőben előre megváltott úszóbérletek az Aquarius Élményfürdő nyitvatartási idejében alkalmanként plusz 1.000 Ft belépődíj megfizetése mellett használhatók fel fürdőszolgáltatás igénybevételének céljából, avagy a bérlet Tulajdonosának kérésére a még fel nem használt alkalmak arányos díját Társaságunk székhelyén, a 4431, Nyíregyháza, Szódaház utca 18 sz. alatt, hétfőtől – péntekig, 08.00 – 15.30 óra között visszatérítjük.

Bezár a városi uszoda is

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel, mint Kiemelt Vidéki Sportszervezettel szorosan együttműködve már augusztustól folynak az egyeztetések a Sportért Felelős Államtitkársággal egy esetleges részleges nyitva tartás finanszírozásáról.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a sportszakmai munka tovább folytatódhasson és egyúttal kéri a sportvezetők, a szülők és a lakosság türelmét, megértését!

- írja közleményében a NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

Lapunk információi szerint október 6-ától a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium uszodáját is becsukják, a vizet is leeresztik a medencéből, így sem a diákok, sem a városlakók nem használhatják. Minden bizonnyal ennek a döntésnek a hátterében is takarékossági megfontolá