Nagy sikerrel rendezte meg augusztus végén a Hegyalja Harcsafogó Kupát a nyíregyházi Vass István Miklós és a tokaji Szalai Gábor László. A két szenvedélyes horgász azonban nem csak a rendezésben jeleskedik, ők is szeretik gyakran próbára tenni tudásukat, ügyességüket. Az elmúlt hétvégén is kint voltak a Tiszánál, a folyó egy mellékágát tesztelték.

– Szombaton 18 órakor már mind a négy bot várta a harcsák kapását. A partról horgásztunk, de a készségeket csónakkal vittük be a bokrok, az akadók alá. Csalinak tenyeres kárászokat használtunk – mesélte érdeklődésünkre Vass István Miklós. – Gábor az első halat 19.30, a másodikat 20.30 óra körül fogta, majd a nyakunkba kaptunk egy vihart nagy dörgéssel és villámlással. A zivatar elmúltával vasárnap a hajnali órákban Gábor megfogta a harmadik halát, s hogy ne maradjak szégyenben, 6 óra körül a negyediket én akasztottam meg. A harcsák 5-8-10-12 kilogrammosak voltak, és természetesen visszakerültek a vízbe. Ezen a hétvégén is szeretnénk menni ugyanoda, abban bízunk, most sikerül majd nagyobb harcsákat is elejtenünk a szakítós-spanolós horgászat során. Talán most az őszi időjárás jobban a segítségünkre lesz, mert a jelzések szerint visszatér a nyárias napsütés.

Szalai Gábor László főleg a pergetés híve, de most elkísérte barátját erre a horgászatra.

– Egész délelőtt esett az eső, emiatt el is ment a kedvem az egésztől, de István tántoríthatatlan volt, arra hivatkozott, hogy a radarkép szerint lesz csapadékmentes időjárás is. Felállítottuk a tábort, a szerelékeket bejuttattuk a helyükre, s az eső újra el kezdett esni. Az idén tavasszal próbáltam ki először ezt a szakítózsinórós-spanolós horgászatot, akkor rögtön fogtam is egy szép harcsát. A következő ilyen horgászatomon a Tisza adott egy jó nagy pofont, ugyanis egy teljes napon türelmesen várakoztunk Istvánnal, de még csak egy kapásunk sem volt. Nem vagyok ehhez hozzászokva, ha pergetek, legalább egy ragadozót mindig megakasztok. Nem ment el a kedvem, sőt, beszereztem két új botot kimondottan ehhez a módszerhez. Ezeket szerettem volna felavatni életem harmadik spanolós pecáján. Vásároltam elektromos kapásjelzőket is, azoknak szintén az elmúlt hétvégi pecázás jelentette a főpróbát. Szóval alaposan felkészültem, s ezt megjutalmazták a bajszosok is. Mint István már elmondta én hármat, ő egyet fogott, vagyis nekem sikerült felavatnom mind a két botomat.

MML