– A nyíregyházi Északi-temető is meghosszabbított nyitva tartással várja a látogatókat, akik ma 7 órától 19 óráig, október 29-étől november 2-áig pedig 7 órától 20 óráig kereshetik fel szeretteik sírját – tájékoztatta lapunkat Pál Krisztina, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. gazdasági igazgatója. Hozzátette: a temetőbe négy kapun keresztül lehet belépni.

– Kérjük, hogy a nyitvatartási idő végéig hagyják el a temető területét, amennyiben ez nem történik meg, ezen időpont után már csak a Pazonyi úti teherportánál lehet távozni, ahol 24 órás portaszolgálat van. A temetőbe kutyát vagy más állatot bevinni nem szabad, kivételt jelentenek a vakvezető és munkakutyák – hívta fel a figyelmet a gazdasági igazgató, aki azt is elárulta, november 2-án, szerdán ismét megtartják a mécsesgyújtással egybekötött ünnepi megemlékezést a Hősök temetőjében.

Mécseseket gyújtanak

– A nyíregyházi Hősök temetőjében több mint 2800 sírban, 14 nemzet első világháborúban elhunyt katonái nyugszanak békésen egymás mellett. Olyan sírok ezek, melyekben egy apa, fiú, férj vagy vőlegény alussza örök álmát, aki haza vágyott és akit haza vártak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. a megyeszékhely önkormányzata a civilek és civil szervezetek segítségével 2800 mécses gyújtásával emlékezik a hősökre. Az idei ünnepségünk 15 órakor kezdődik református liturgiával, majd ezután mécsesgyújtással fejeződik be. Az ünnepi liturgiát Katona Béla lelkipásztor tartja a temetőben nyugvó elhunytakért – tudatta Pál Krisztina.

Átalakultak a szokások

– Városunkban két temető is működik – kezdte lapunk tájékoztatását Filep Sándor. Vásárosnamény polgármestere kiemelte, az önkormányzat számára rendkívül fontos, hogy temetőik az év minden szakában rendben legyenek, természetesen ez mindenszentek és halottak napján hatványozottan igaz.

– Folyamatosan ügyelünk az elszáradt fák, cserjék okozta problémákra, azok pótlására, a szemétgyűjtők rendszeres ürítésére. A valamilyen okból gondozatlan sírokra is felügyelünk és rendbe tesszük ezeket. Ilyenkor a temetőkben több helyen is homokot helyezünk el, hogy azok, akik távolról jönnek haza szeretteik sírjához, rendbe tudják tenni azt – mondta lapunknak Filep Sándor.

Hozzátette, az elmúlt időszakban a temetkezési szokások átalakultak, egyre több az urnás temetés.

– Ezért úgy a gergelyiugornyai, mint a város belső részen található temetőnkben urnafalakat építettünk és elkészültek a ravatalozókhoz vezető, mozgáskorlátozottak számára kialakított feljárók is, ahogy megújult a Városi köztemetőbe kivezető kerékpárút is – beszélt a közelmúltban elvégzett felújításokról a vásárosnaményi polgármester, aki beszélt a nyitva tartás ilyenkor szokásos módosulásáról is.

A polgárőrök is jobban figyelnek

– Mindenszentek előtt és után öt nappal a rendes nyitva tartásunk a gyalogosan érkező látogatóink számára két órával meghosszabbodik, azaz 22 óráig lehet elhelyezni az emlékezés virágait. Autóval csak a temetőkön kívül lehet közlekedni, de természetesen a mozgásukban korlátozottak, a nehezen közlekedő idősek engedélyt kaphatnak a behajtásra is – emelte a településvezető. Filep Sándor elmondta, ezekben a napokban természetesen a rendőreik és a polgárőreik is kiemelt figyelmet fordítanak a temetők környékére. – Sajnos erre is szükség van, mert a temetői lopások száma ilyenkor egy kicsit megnő – fogalmazott Filep Sándor.

A szálas krizantém fogy a legjobban

A nyíregyházi Búza téri piaccsarnokban virágot árusítók a hét közepén gyér érdeklődésről számoltak be lapunknak – mint mondták, mindannyian abban bíznak, hogy pénteken, szombaton elindul a korábbi években megszokott roham a csokrokért, virágokért.

– A legtöbben ilyenkor krizantémot vesznek: vannak bokrosak és szálasak, ez utóbbiak közül a fehér fogy inkább, hiszen ehhez a két naphoz inkább a világos színek illenek. Vannak toboz- vagy cirok-

alapra készített kis koszorúk: akik messzebbre utaznak, művirágosat vesznek, a többség viszont élő virágból készíttet kisebbet vagy nagyobbat, attól függően, hogy sírra vagy urnafalra teszi – tudtuk meg az árusoktól. Elmondták azt is, hogy az árak általában 30-40 százalékkal magasabbak a tavalyinál, a krizantém szálja náluk 300–500 forintba kerül.