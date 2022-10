Bruttó 400 ezer forint – ennyit keres szeptembertől a legalacsonyabb rendfokozatú katona a Magyar Honvédségnél, és ehhez általános iskolai végzettség is elég. A kormány célja, hogy a katonák érezzék az anyagi megbecsülést, ezért 2024-től újabb béremelést garantálnak számukra. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a témával kapcsolatban korábban többször kiemelte: a katonákra háruló felelősség, az áldozatvállalás és megnövekedett terhek anyagi kompenzálása – az erkölcsi megbecsülés mellett – a kormány határozott szándéka.

Széles körű juttatások

– A legénységi állomány bérfejlesztése a legjelentősebb, de minden egyenruhás munkavállalót érint a kétlépcsős emelés – hangsúlyozta Pappné Városi Fatime őrnagy, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 5. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője.

Egy pályakezdő, érettségivel rendelkező őrmester bruttó 474 ezer, egy felsőfokú végzettségű hadnagy bruttó 568 ezer forintot vihet haza. Ehhez jönnek a plusz juttatások, például a ruházati illetmény, az utazási költségtérítés, a külszolgálati lehetőség, valamint a lakhatási támogatás, amely a legénységi állomány számára is elérhető. Pappné Városi Fatime elmondta, aki házastársával vagy élettársával él együtt, a lakhatási támogatáson felül havonta 20 ezer forintra, illetve gyermekenként 10 ezer forintra jogosult.

– Először azt kell eldönteni, hogy valaki hivatásszerűen szeretne katonaként szolgálni, vagy munkája, esetleg tanulmányai mellett csatlakozna a honvédség kötelékéhez. Nyíregyházán, a Dózsa György utca 29. alatt található toborzó irodánkban mindenkinek személyre szabott, teljes körű tájékoztatást adunk – emelte ki az őrnagy, majd hozzátette: az általános iskolásoknak a Honvéd Kadét Programról, az érettségi előtt állóknak pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karáról, valamint a Magyar Honvédség „Acélkocka” programjáról adnak bővebb információkat.

Mindenki megtalálja a számítását

A jelentkező 18 és 65 év közöttieknek – az életkoruknak és a választott szolgálati formának megfelelően – fizikailag, egészségügyileg és mentálisan is alkalmasnak kell lenniük. Az őrnagy szerint a legtöbben a fizikai alkalmassági során ütköznek nehézségekbe, de aki sportosan él, általában elsőre teljesíti.

Mint megtudtuk, a toborzók az első beosztás betöltéséig segítik a jelentkezőket, akiket lépésről lépésre vezetnek végig a folyamaton: az erkölcsi bizonyítvány igényléséhez, a szükséges dokumentumok benyújtásához, az alkalmassági vizsgálathoz, majd a bevonuláshoz kapnak segítséget a jelentkezők. A leendő katonák a képzettségüknek megfelelő pozíciót is választhatnak, de nagy szükség van például lövészekre, felderítőkre vagy harcjárművezetőkre, akik a honvédségen belül kapják meg a szükséges képzést.

Az irodavezető hangsúlyozta: a szerződéses és tartalékos állomány alapkiképzése egy bizonyos pontig egységes, és van átjárhatóság a szolgálati formák között.

– Tartalékosként is sok lehetőség van a szakmai kiteljesedésre, például a külföldi missziós feladatokban is egyre jelentősebb szerephez jut az állomány. A honvédelmi és haderőfejlesztési programnak köszönhetőn sorra valósulnak meg nagyszabású fejlesztések, melynek eredményeként a szárazföldi haderőnem és a légierő teljesen megújul. Motivált, tehetséges fiatalokra van szükség, akik ezeket az eszközöket kezelni is tudják – tette hozzá Pappné Városi Fatime őrnagy.

MI