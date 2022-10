Nem akármilyen fizikai és érzelmi teljesítmény egy ultramaraton lefutása, de menet közben, mélypontra jutva sok erőt ad az embernek, ha vállalása valamilyen jó célt szolgál. Nádudvari Péter gyógypedagógus élete viszontagságos időszakában talált vigaszt a sportban, a hétvégén pedig arra készül, hogy 120 kilométert fusson le, méghozzá a négyéves beteg kislány, Klaudia megsegítésére.

Anyagi biztonságot teremt

A kislány egy súlyos betegséggel, a neuroblasztómával harcol. A betegség a szimpatikus idegrendszer rosszindulatú daganata, mely a leggyakrabban a mellékvese velőállományában jelentkezik. Nádudvari Péter nem kisebb célt tűzött zászlajára, mint hogy futásával annyi adományt gyűjtsön, amennyivel a gyógykezelések alatt biztosíthatók a megfelelő életkörülmények, a higiénés feltételek és a megfelelő étkezés Klaudiának.

A különleges vállalásról Nádudvari Péter mesélt lapunknak. Elmondta, szereti a kihívásokat, olyan távok bevállalását, melyek teljesítése során az ember megél bizonyos mélypontokat.

– A futás olyan, mint maga az élet: a nehézségeken felül kell kerekedni, és eljutni a célig. A vállalásommal szimbolikusan hazaviszem Klaudiát, hiszen ő Kárpátalján lakik, én pedig Debrecenből Tiszabecsig futok. Bízom benne, hogy hamarosan egészségesen hazatérhet, békében és anyagi biztonságban – fejtette ki Nádudvari Péter.

A táv egy embert próbáló feladat, melyet két nap alatt, október elsején és másodikán teljesít a sportember.

Vigaszt talált a sportban

– Sok futással készülök, van már annyi rutinom, hogy tudjam, mennyit kell edzenem, ugyanakkor ez nem verseny, így nem kell dacolnom az idővel. Nem véletlen, hogy a futást az élettel állítom párhuzamba: 10 éve rendkívül nehéz élethelyzetbe kerültem, s a sportban találtam meg a vigaszt és a lelki kiutat ebből. Egymás után jöttek a kihívások, a Balaton-átúszás, az első maraton és extrém túrák, de egy idő után a másik életcélommal, a rászorulók segítésével is összekapcsoltam a hobbimat. Találtam egy felhívást az interneten, ahol egy ismert alapítvány toborzott jótékonysági futókat, és innentől nem volt megállás: szinte minden évben sportolok valamilyen csoportért vagy személyért – engedett betekintést a céljaiba a sportember.

Nádudvari Péter a vállalása bejelentése óta rengeteg bátorítást kap az emberektől, és az adományok is szépen gyűlnek a kislányt támogató bankszámlán.

– Fantasztikus érzés mindezt átélni, már több mint 650 ezer forint gyűlt össze, és nincs messze a 900 ezer forintos cél. Az embereket meghatja Klaudia története, és rengetegen biztatnak. Mindez túlmutat a sporton, egy nemes célért futok, közben pedig "el kell adnom" a kilométereimet, hogy minél többen támogassák a kislányt, és minél hamarabb meggyógyulhasson – hívta fel a figyelmet Nádudvari Péter.

Megyénk több pontját érinti

A gyógypedagógus összesen 300 kilométert fut Klaudiáért, amelyek alapára 3000 forint, de magasabb összegért is megvásárolhatók. Nádudvari Péter az első kihívás, egy 55 kilométeres ultramaraton teljesítése után gőzerővel készült a ma és holnap esedékes kampányzáró futására. A záró ultramaratonon a debreceni Nagytemplomtól a tiszabecsi magyar–ukrán határig jut majd el.

Útja során áthalad majd sok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen is: Nyírmihálydit, Nyírgelsét, Nyírbogátot, Nyírbátort, Nyírcsászárit, Nyírmeggyest, Mátészalkát, Kocsordot, Györtelket, Tunyogmatolcsot, Fehérgyarmatot, Penyigét, Fülesdet, Kölcsét és Sonkádot is érinti majd, mielőtt Tiszabecsre érkezne. A 300 kilométer teljesítéséhez a júliusi és a hétvégi távokon túl 125 edzéskilométer megtételére is vállalkozott a sportember, melyet folyamatosan, több részletben fut le. A lelkes adományozók a kislány támogatásáról minden részletet megtalálnak Nádudvari Péter Facebook-oldalán.