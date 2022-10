Az örökösföldi templom szomszédságában épült intézmény vasárnapi átadóünnepségén jelen volt dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, dr. Gaál Sándor, a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség esperes-lelkipásztora és Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár.

Új közösséget építenek

Dr. Fekete Károly prédikációban hangsúlyozta, az óvodát nemcsak a gyermekeknek és családoknak adják, hanem Isten építő munkáját is szimbolizálják vele.

– A templom szomszédságában lévő óvoda és maga a templom egy egységet képez, még akkor is, ha két külön épületet látunk. A gyülekezetünk azért is építkezett, hogy a gyerekek olyan környezetbe járhassanak, melyben otthont találhatnak, a templom közelébe hozhatják őket mind fizikailag, mind szimbolikusan. Az új óvodában a lelki nevelés is főszerepet kap, egy olyan közösséget építünk, melyben a legkisebbek is rátalálhatnak Istenre – tette hozzá a püspök.

– Az új óvodával nem csupán a férőhelyek számát növeltük meg, hanem megteremtettük a református gyerekek neveltetéséhez szükséges lépcsőt, amire már sokan vártak a Mustármag Református Bölcsődét hátrahagyva – ezt dr. Gaál Sándor mondta a jelenlévőknek.