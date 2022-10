Noha Grétinek a tavaly Ukrajnában megrendezett világbajnokságon még nem sikerült a dobogó tetejére állnia a párjával, nem adták fel. Az idén júniusban Európa-bajnokok lettek, majd októberben Lengyelországban Gréta, Király Ádám oldalán aranyérmet nyert felnőtt páros Main Class Contact Style kategóriában. Ezzel az eredménnyel történelmet írtak, hiszen ők Magyarország első felnőtt kategóriás világbajnokai. És bár a páros a budapesti Rock and Magic Egyesületben készül Tóth Bencével és Lengyel Veronikával, Gréti ezer szállal kötődik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez, hiszen a szülei itt születtek, a nagyszülei, keresztszülei, unokatestvérei jelenleg is Gyulaházán, illetve Nyírkarászon élnek, és amikor csak teheti, meglátogatja őket. Grétitől megtudtuk: óvodás kora óta imád tornázni, különösen az akrobatikát, az ugrásokat, a csavart elemeket szereti, szertorna edzésekre is járt. Az általános iskola első osztályában ismerkedett meg a rockival és elkezdett táncolni a Tornádó Hungary TSE-ben Inotay Réka edző kezei alatt, aki mai napig segíti.

Azt mondja, rengeteget köszönhet az edzőinek, illetve köszönöttel tartozik a legnagyobb szurkolóinak, a szüleinek, s a nagyszüleinek is, akik kisgyerek kora óta mindenben támogatják. – Az akrobatikus rock and roll egy táncsport, és bár vannak, akik szerint ez nem sport, én ezt másképpen gondolom. Kell hozzá szellemi és fizikai erő, magas szintű koordinációt és fizikai erőfeszítést, állóképességet igényel és amit a versenyeken leginkább fárasztónak érzek, az a koncentráció. Az akrobatikus elemeknél fejben nagyon erősnek kell lenni, amit még nehezebbé tesz, hogy ha a különböző körökből sikerül továbbjutni, a döntők mindig 19 óra után kezdődnek, amikor már igazán fáradt vagyok. Na és persze az előadás módja is számít, ami szintén viszi az energiát – meséli Gréti, akinek az egyik legfőbb célja, hogy elindulhassanak a rock and roll ún. „király” kategóriájában és ott is méltóképpen helytálljanak, ami egyáltalán nem könnyű feladat. Nagyon szeretne részt venni a Világjátékokon, amit legközelebb 2025-ben Kínában rendeznek meg, és szeretné tökéletesen megvalósítani azt a Free Style kategóriás elemekből álló akrobatikasort, amit megálmodott.