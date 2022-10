Őcsény lovasa, Németh János és Galaxy nevű lova nyerte meg a budapesti Hősök terén rendezett Nemzeti Vágtát. Szabolcs-Szatmár-Bereget hárman reprezentálták: Földes Bence Nagyhalász, Bak Edina Ajak és Garai Richárd Nyíregyháza képviseletében. Közülük Bak Edina „élte túl” az elődöntőt, ám a fináléba már nem jutott be.

Forrás: Nemzeti Vágta



Bak Edinának ismerős ez a felállás, hiszen egy másik lóval tavalyelőtt már átélt hasonlót.

„Úgy érzem, sikerült kihoznunk magunkból a maximumot. A sorsolás kedvező volt számunkra, hiszen nem voltak nagy favoritok a 6. előfutamban, így nagyon bíztam benne, hogy sikerül megnyernünk azt Mágussal, az ötéves, kisbéri félvér, herélt lóval. A középfutam már nem a mi szintünk volt. Mágus rendkívül kitartó és fáradhatatlan ló, de a sebessége véges” – nyilatkozta lapunknak 2020-ban.

Ezúttal is Kovács János lótulajdonos és Ajak városának bizalmát, támogatását élvezte.

– Rozival, akinek Roven Gidrán a hivatalos neve, nagyon jól szerepeltünk most. Tavaly óta van nálam a 7 éves gidrán kanca, és bár kondiban rendben volt, kiváncsian vártam, hogy mennyire lesz higgadt és stresszhelyzetben hogyan teljesít. Hajlamos a bepánikolásra, a Hortobágyi Vágtán megtapasztalhattam. Most az elődöntőben a hatvanból a hatodik legjobb időt futotta, öröm volt a nyergében ülni. Sajnos, a középdöntőben már nagyon ágaskodott a rajtnál, nem tudta megismételni az előző napi tempót. Tizenkét órában dolgozok, emellett hetente négyszer edzünk együtt. Kielemezzük a Vágtát, arra törekszünk, hogy a jövőben még jobbak legyünk – mondta Bak Edina.

A nemzetközi futam győztese Szerbia lovasa, a vajdasági Ördög Alen lett, másodikként Szlovénia, harmadikként Magyarország lovasa, Farkas Dorottya ért célba.



LTL





A döntőben már a második körben az élre állt a budapesti Hősök terén felállított versenypályán rendezett 15. Nemzeti Vágtán Őcsény lovasa, Németh János. A rajt után egy körön át még a Farkaslaka színeiben versenyző Tamás Csaba vezetett. Őt az utolsó körben Földes Luca, a vajdasági Temerin zsokéja is megelőzte, akinek még a győzelemre is volt esélye, de Németh János és lova, Galaxy megőrizte minimális előnyét a célig, így a Tolna megyei település nyerte meg az idei Nemzeti Vágtát.

Borítókép: Rozi (balról az első) az előfutamban brillírozott, a középfutam rajtja előtt ágaskodott | Fotó: Nemzeti Vágta