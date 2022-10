– A több mint 600 millió forintos beruházás Tiszanagyfalut, Timárt és Szabolcsot is érinti. A munkák jelentős része a rakamazi vízműtelepen lesz, mely a város és Tiszanagyfalu közös tulajdona. A korszerűsítés eredményeként új kutat is fúrnak a szakemberek, így javul a vízellátás kapacitása, ráadásul az üzemeltetési költségek is alacsonyabbak lesznek – tette hozzá.

Fotós: Gazdag Mihaly

Az eseményen jelen volt dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházás nem olcsó, és rendkívül sok előkészítést igényelt.

– A befektetett munka azonban megtérül, hiszen olcsóbb lesz az üzemeltetés, ráadásul mintegy 14 ezer ember élvezheti majd a jobb szolgáltatás előnyeit.

