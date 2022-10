A hat évtizedes múltat a Bessenyei aulában ünnepelték, az egykori főiskola névadójának szellemiségét felidézve, amely mindig is zsinórmértékül szolgált a tanárképzésben, s meghatározza a jelenlegi munkát is.

Az intézmény múltjával, a pedagógusképzés történetével két kötet is foglalkozik, mutatta meg a könyveket a konferencia részvevőinek dr. Márton Sára tanárképzési főigazgató, kiderült, hamarosan a harmadik kötet is megjelenik. Megtudtuk, a pénteki rendezvényre elsősorban olyan előadókat hívtak meg, akik hallgatói voltak az egykori főiskolának, majd itt oktattak, s ugyanitt teljesedett ki tudományos munkájuk is. Mint mondta, a találkozó jó alkalom arra, hogy felidézzék az elmúlt 6 évtized sikereit, és megfogalmazzák az alkotómunka további útját.

– A múlt dicsőséges, a jelen keserves, a jövő pedig biztató – festett reális képet a tanárképzés helyzetéről, a pályára jelentkezők számról a köszöntők sorában dr. Mészáros József, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki örömét fejezte ki, hogy a régi, alapító oktatók közül sokan eljöttek a konferenciára, egyben megköszönte a munkájukat is.

– Valaha 13 ezer hallgatója is volt a főiskolának, most 3680 hallgató tanul a Nyíregyházi Egyetemen, van hová fejlődni – utalt a professzor arra, hogy a jövőben ezt a létszámot jelentős mértékben szeretnék növelni, s kiemelte, a kuratórium lelkes támogatója a pedagógusképzésnek. Dr. Mészáros József hangsúlyozta azt is, az erős és színvonalas tanárképzés alapfeltétele annak, hogy ebből a térségből jól képzett, kvalifikált fiatalok kerüljenek ki, akik megállják a helyüket a munka világában. Olyan tanárokra van szükség, akik szakmailag felkészültek, s nyugodt szívvel rájuk lehet bízni a jövő generációjának nevelését-oktatását.

– Az egyetemi tanárképzésben jelenleg ezren vesznek részt, mindenképpen szeretnénk a létszámot emelni és bővíteni a képzési palettát is. Tisztában vagyunk a pálya nehézségeivel, azzal, hogy van hová fejlődni egzisztenciálisan és a munkakörülmények javításában. Gárdonyi szavaival élve, a „nemzet napszámosait”, a pedagógusokat mindig is az elhivatottság tartotta a pályán, így lesz ez akkor is, ha egzisztenciális helyzetük javul is. Egyébként Európa más országaiban is tanárhiány van, Németországban, Franciaországban is küzdenek a problémával, főként természettudományos területen nincs utánpótlás – mondta a kuratóriumi elnök. Végezetül megjegyezte, a mai fiatalok másképp gondolkodnak a világról, mint elődjeik évtizedekkel ezelőtt, ezért a tanárképzésben folyamatosan meg kell újulnia a pedagógiai módszertannak is.