Közös gondolkodás

– Mindez nagy öröm, ám komoly szakmai kihívásokat is magában hordozott. Egy szimulációs munkacsoportot hoztunk létre, hogy közös gondolkodással fejleszthessék a különféle egészségügyi képzéseken részt vevő hallgatók tudását, legyen szó mentősökről, szülésznőkről vagy védőnőkről – hangsúlyozta a dékán.

Azt is kifejtette: az együttműködésre nem csak egy karon belül kell törekedni.

– Az egyetemek bizonyos értelemben egymás versenytársai is, ám van valami, amiben nem szabad versengeni: a szakmai képzés iránti felelősségben nem lehetünk versenytársak, ebben közösen egy irányba kell haladni. Egy Nyíregyházán képzett szülésznő lehet, hogy pályafutása során Pécsett áll munkába, ezért a szakmai munkában arra kell törekednünk, hogy a képzés során a legmagasabb szintű tudást kapják a hallgatók. Ehhez nyújt segítséget az új szimulációs eszközpark, de a konferencián nemcsak arról kell beszélnünk, amit tudunk, hanem arról is, amit még nem – emelte ki dr. Móré Marianna.

Óriási beruházás

A rendezvényen jelen volt dr. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója is, aki szerint nagyon fontos a skill laborokkal kapcsolatos eddigi tapasztalatok megosztása. Kiemelte, hogy a konferenciának biztosan lesz folytatása, hiszen minden egyes nappal újabb és újabb, megvitatásra érdemes kérdések merülnek fel.

– Örülök, hogy a megyei kórház is bekerült a nagyszabású szimulációs programba. Mindez európai szinten is egyedi, hiszen 16 megyei kórházban és centrumokban 19 skill labort hoztak létre vagy fejlesztettek. A beruházás óriási, az összértéke 13 milliárd forint, ami azt jelenti, hogy átlagosan 500 millió forint jut egy-egy centrumra. Nyíregyházán az átlagot is meghaladta a beszerzett műszerek értéke, s a skill laborok óriási lehetőséget rejtenek – ismertette az főigazgató.

Azt is elmondta, a program első fázisa lezárult, kiképezték a laborok oktatóit, megteremtették a technikai feltételeket, és kidolgozták a szakmai anyagokat. Azonban bőven van még munka, mivel a következő fázisban minden centrumnak ki kell alakítania a saját programjait, s bővíteni kell az instruktorok számát. Szeretnénk az egészségtudományi karral is tovább szélesíteni az együttműködésünket. Úgy vélem, ezek a laborok a jövőben hidat képeznek majd az elméleti oktatás és a betegágy melletti gyakorlat között. Gyakorlat eddig is volt, figyelve a betegek biztonságára, de óriási lehetőség, hogy élethű szimulációs eszközökön, stresszmentesen gyakorolhassanak a leendő orvosok és egészségügyi dolgozók. Engem is meglepett, mi mindenre képesek ezek az eszközök. Ezek révén biztonságosan szerezhetik meg a kollégák a szakmai fogásokat. Ez a jövő, de ahhoz, hogy mindez hatékonyan működjön, sokat kell még dolgoznunk – zárta gondolatait dr. Szűcs Attila.

Széles az eszközpaletta

– Az egészségügyi képzésekben rengeteg követelménynek kell megfelelni. Ez egyrészt az elméleti tudást jelenti, de nem nélkülözhető az empátia és azok a gyakorlati készségek sem, melyek nélkülözhetetlenek a diploma megszerzéséhez – ezt már prof. dr. Németh Norbert tanszékvezető tanár, a DE Általános Orvosi karának dékánhelyettese mondta el a jelenlévőknek.

Hangsúlyozta: a betegbiztonság az egyik legfontosabb az egészségügyi képzésben.

– A képzés e sok szempont miatt feszültségeket szülhet a hallgatókban, amit jelentősen csökkenthetnek a skill laborok. A szimulációs oktatás eszközei is sokfélék, az egyszerű modellektől kezdve a tüneteket is produkáló babákig. A különféle feladatokhoz igazodnak ezek, valamikor modelleket használunk, de például a vérzéscsillapítás gyakorlásához ezek már nem elegendőek. És hogy miért jók a szimulációs eszközök? A hallgatók inkább a laborokban hibázzanak, ott tanulják meg, hogyan kezelhetik a komplikációkat, és ne a betegeken.

