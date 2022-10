– Minden bizonnyal voltak olyan pillanatok a házasságuk alatt, amikor erősíteni, bátorítani, vigasztalni kellett egymást, de a szomorú percek még szorosabbra fűzték az együvé tartozás szálait. Fél évszázaddal ezelőtt azzal, hogy kimondták az igent, elültették a közös életük fáját, amit ért eső, fagy, és vihar, de ami minden tavasszal újra kivirágzott – mondta, majd dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző segédletével a párok megerősítették házassági fogadalmukat.

Titkos összetevők

– Új világot nyitott önök előtt az ötven évvel ezelőtt kimondott igen – fogalmazott dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere, és hozzátette: közös életet csak azzal a hittel érdemes kezdeni, amivel az itt lévők 1972-ben elindultak az úton.

– Az akkor tett ígéretüket megtartották, és bármilyen nehézség is adódott az életükben, hittek az igen erejében. Önök ismerik a hosszú házasság titkát, de ez mindannyiuk számára mást és mást jelent. Ami valószínűleg közös „összetevője” a receptnek, az a bizalom, az odafigyelés és a türelem. A világ folyamatosan és gyorsan változik, de van, ami örök: ez pedig a házasság és a család szentsége – mondta a polgármester, aki arról is beszélt, hogy a város közössége olyan, mint egy nagy család, amire mindig számíthatnak az itt élők, így a most ünnepelt párok és hozzátartozóik is.

(Az eseményen készült riportunkat később olvashatják.)

KM