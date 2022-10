Kedd éjjel jégeső szórta meg a tiszaháti településeket. Információink szerint 23.30 és 24 óra között intenzíven hullott a szőlőszem nagyságú jég a magasból, Tiszabecsen rövid időn belül összefüggő jégtakaró alakult ki, de jutott a megfagyott vízcseppekből Milotának, Uszkának és Magosligetnek is. Egy-két órával korábban mennydörgés jelezte, hogy készül valami a természetben. Mint a település lakói érdeklődésünkre elmondták, puskaropogáshoz hasonlított a jégkristályok földet érése, félelmetes volt ez az éjjeli órákban szokatlan természeti jelenség. A köztudatban ugyanis úgy él, hogy csak nappal van jégeső, de a kedd éjjel történtek megcáfolták ezt a tételt. A szakemberek szerint is a felmelegedések miatt a jégeső inkább nappali jelenség, de ha olyanok a légköri viszonyok, akkor éjjel is kialakulhat.

KM

Komoly jégeső zúdult éjjel Tiszabecsre – a MetFigyelő nevű Facebook-oldalon képeket is közzétettek, íme: