„Neked fontos mind, mi érték/ amit alkotott az ember/ a minőség csak mérték;/ azt gyűjtitek türelemmel./ Nekem érték barátságod/ felfigyelsz itt minden jóra/ mert ez a te hivatásod;/ Jó utódra leltél Jósa!” E sorokat a boldog emlékezetű, az idén tavasszal elhunyt L. Tóth László népművelő, rádiós és televíziós személyiség írta, jó előre egy különleges születésnapra készülve. S hogy kihez? Nem máshoz, mint a hatvanadik életévét az idén, április 29-én betöltő dr. Rémiás Tiborhoz, a Jósa András Múzeum jelenlegi igazgatójához. Előadni a költő e versét már nem tudta, s hogy nagyszámú hallgatóság előtt mindezek mégis elhangozhattak, az elsősorban a múzeum és társintézményei szakmai munkatársainak köszönhető, akik hétfőn – hatalmas meglepetést szerezve ezzel igazgatójuknak – különleges születésnapi ünnepséget szerveztek az intézmény nagytermében.

És nem csupán ennyit tettek: ugyancsak teljesen titokban, Hat évtized a régióban címmel egy igényes kiadványt, születésnapi emlékkönyvet is szerkesztettek azoknak a mai és egykori kollégáknak a közreműködésével, akik nagyon szép emlékeket őriznek az együtt munkálkodás éveiből. Ha csak arra gondolunk, hogy a múzeumi szakmában eltöltött 33 esztendő során mennyi minden fűződik az ünnepelt nevéhez, talán nem túlzás azt állítani, hogy aligha volt nehéz megszerkeszteni ezt a képekkel, dokumentummásolatokkal gazdagon illusztrált kiadványt.

A nap „hősét” elsőként Mohácsi Endre történész, főmuzeológus, a történeti osztály vezetője köszöntötte, szakmai életútjának részletes ismertetése mellett. Dr. Rémiás Tibor, mint fiatal történész 1986-ban, 26 évesen került első munkahelyére, a Miskolci Hermann Ottó Múzeumba, hogy majd 1991-ben elfoglalja az ottani történeti osztály vezetői székét. És bár 2012-ig el sem hagyta az intézményt, 1995-ben és 1996-ban a Borsod Megyei Múzeumok Igazgatóságának általános igazgatóhelyettesi posztját is betöltötte. Tizenhat éven át volt szakmuzeológusa külsősként a Magyarországi Lengyelség Múzeumának. Tanított is, 2004-ben és 2005-ben a Miskolci Egyetem Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszékén, majd 2009-ben az egyetem Történettudományi Intézetének volt oktatója. Az egyik nagy váltás az életében 2012-ben következett be, amikor a Dobó István Múzeum főmuzeológusa lett, majd sikerrel pályázta meg a Heves Megyei Múzeumok Igazgatóságnak vezetői posztját. Öt esztendő múltán eljött az újabb nagy váltás is: 2017. április 1-jével kinevezték a Nyíregyházi Jósa András Múzeum élére.

Másfél tucat komolyabb projekt kapcsolódik a nevéhez, és több mint 60 önálló kiállítás, mindezek mellett tudományos munkássága is jelentős, 20 önálló kötet, 120-nál több publikáció került ki a tolla alól. Írt tanulmányt a 17-18. századi uradalomtörténetről, és szívesen kutatja az első világháború eseményeit. Ha nem is egyedüli érdeme, de Nyíregyházán ma már olyan nagyszabású kiállítások kötődnek a nevéhez, mint a Seuso-kincsek bemutatása, a Munkácsy 50, a Szinyei Merse Pál vagy a Rippl-Rónai kiállítás. Izgatása alatt lett az év múzeuma a Jósa András Múzeum 2019-ben, és a pandémia alatt a Kállay Gyűjtemény végső elhelyezését is sikerrel vezényelte le. A Welmann Imre és Bél Mátyás-díjas szakemberről, intézményvezetőről nagyon sok kollégája nyilatkozik mindmáig úgy – ezt az ünnepségen Mohácsi Endre is megtette és megerősítette –, hogy becsületes, következetes és lelkiismeretes embert ismertek meg igazgatójuk személyében.

Dr. Rémiás Tibor szinte valamennyi társintézmény igazgatója felköszöntötte, a megyei közgyűlés részéről Baracsi Endre alelnök kívánt további sikeres éveket. A régi barát, Rzeszówi Regionális Múzeum igazgatója, Bogdan Kaczmar levelet küldött. Hoztak az ünnepeltnek ajándékot Miskolcról, elhozták Kazinczy borát Sátoraljaújhelyről, személyesen tiszteletét tette dr. Antal Péter, az Antal-Lusztig-gyűjtemény tulajdonosa.

– Akik még nem 60 évesek itt, nem tudják, milyen gyorsan eltelik ez a hatvan év. Egy szempillantás alatt eltelik, főleg olyan közegekben, ahol én eddig megfordultam. Mindez amiatt van, hogy mindenhol segítő kollégákra találtam. Mindenkinek nagyon köszönöm! – mondott zárszót meghatódottan dr. Rémiás Tibor.

