Látványos szakaszához érkezett a Tiszavasvári úti új autóbusz-telephely építése. Erről szerda délután megbizonyosodhattak a sajtó képviselői is, akik dr. Podlovics Roland alpolgármester vezetésével járhatták be a helyszínt. A mostanra több mint nyolcmilliárd forintos beruházás 2016-ban egyszerű eszközbeszerzésnek indult, mely során 41 CNG meghajtású buszt szerzett be a nyíregyházi önkormányzat, majd nem messze a jelenlegi munkaterülettől, töltőállomást alakítottak ki az új járművekhez.

– A következő lépésként – egy kormányzati döntésnek köszönhetően – elkezdhettük megtervezni az új telephelyet. S mivel 2020. január 1-jétől a Volánbusz Zrt. látja el a megyeszékhelyen a tömegközlekedéshez kapcsolódó közszolgáltatói feladatokat, a kivitelezésbe bevontuk a társaságot is. A helyi közlekedésben 82 autóbusz teljesít szolgálatot, a telephelyen ennyi jármű parkoltatására, mindennapi üzembiztos működtetéséhez és annak fenntartásához szükséges szervizmunkálatok elvégzésére lesz lehetőség. A CNG kút mellett kialakítanak egy iroda- és portaépületet, javítócsarnokot, hidegraktárt, parkolót és biciklitárolót, valamint egy töltőállomást a dízel meghajtású buszokhoz – sorolta dr. Podlovics Roland.

Az alpolgármester arra is kitért, miért a Tiszavasvári úton épül meg a telephely.

– A töltőállomás létesítéséhez kellett egy 6 bar nyomású gázvezeték, ami a városban egyedül a régi honvédségi laktanya mellett található. Másrészt olyan helyet kerestünk, ami bővíthető, ha egyszer a Korányi utcáról kiköltöznének a buszok. Reményeink szerint a jövőben – a helyihez hasonlóan – helyközi autóbuszokat kiszolgáló létesítményekkel bővülhet ez a fejlesztési terület.