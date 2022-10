Szinte napra pontosan a meteorológiai ősz beköszöntével változott meg gyökeresen időjárásunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szeptember első fele még 4-6 nyári napot tartogatott 25°C feletti napi csúcshőmérsékletekkel, illetve egy-egy hőségnap is előfordult, a délebbi tájakon, amikor 30°C felett tetőztek az értékek. A zömében még 10 fok feletti, azaz viszonylag enyhe éjszakák mellett így igen kellemes időben folyhattak az őszi mezőgazdasági munkák, amikor csapadék nem zavarta a szüretet, illetve a gépi talajművelési feladatok szervezését, majd a vetést. A napéjegyenlőség idejétől tartósabban hűvösre fordult az idő, olykor csípős hajnalokkal és rendre 20°C alatti nappalokkal.

A hőmérséklet és a csapadékmennyiség alakulása szeptemberben Nyíregyházán



A hónap harminc napjából 16-22 napon hullott több-kevesebb csapadék, így általában csupán néhány napos esőszünetek álltak rendelkezésre a legsürgetőbb feladatok elvégzésére. Főként a kötöttebb talajú körzetekben álltak a munkák hosszabb ideig, noha a csapadékvíznek bőségesen volt hová leszivárognia a szinte teljesen kiszáradt 1 méteres talajszelvényben. A gyökértér vízhiánya 120-170mm-ig nőtt a hónap elejére, a súlyos szárazságban igen rossz előjelekkel nézhettek a gazdák az elkövetkező talajelőkészítési- és vetési időszak elé.

Amint azonban szeptemberre váltott a naptár, egymást érték a csapadékhullámok, olykor rég látott mennyiségű csapadékkal akár 24 óra leforgása alatt.

A hónap végéig lezajlott 4 esős periódus eredményeképpen mindösszesen 90-150mm csapadékkal zártuk a szeptembert megyénkben, keleten azonban jóval 200mm feletti összegekre is volt példa. A havi szumma a legkevésbé csapadékos tájakon is csaknem kétszeresen haladta meg az 1991-2020-as időszakban mért sokéves átlagot. A legalacsonyabb összegeket a megye nyugati tájain mértük, míg kelet felé haladva fokozatosan nőtt a lehullott mennyiség. Olyan körzetek is előfordultak, ahol a szeptember havi csapadékmennyiség szinte megegyezett az augusztus végéig hullott teljes évi mennyiséggel, azaz a megelőző nyolc hónap csapadékával.

A munkák hátráltatása mellett a gyakran nedves talaj- és lombozat miatti fokozott növényvédelmi kockázatok okoztak gondot a mezőgazdáknak az időszakban. Gyakoribbá váltak a penészfélék és rothasztó gombák, baktériumok okozta kórképek, némileg romlott a betakarításra váró zöldség- és gyümölcsfélék, valamint a szálastakarmányok minősége, valamint nőtt a kukorica és a napraforgó szárításának energiaigénye. A repce és a korai őszi kalászosok vetése elől azonban elhárult az akadály, az esőszünetekben folyhatott a munka és kedvező környezeti feltételek mellett kerülhetett talajba a mag. A hab a tortán talajművelési munkák vonóerőigényének csökkenése lehetett, mely újabb nagy megkönnyebbülést jelentett a gazdák számára.

Debreceni Egyetem – MÉK, Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ