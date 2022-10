Ismét megjelent a legjobb hazai gimnáziumok 100-as listája, és van miért büszkének lennünk a megyénkben is. Csakúgy, mint az elmúlt években, az idén is ott van a legjobbak között a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium, és a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium, melyek már szinte állandó résztvevői a 100-as listának. Az iskolák igazgatóit kérdeztük, mi kell a sikerhez. A Krúdy-iskola évtizedek óta a leendő orvosok és mérnökök "otthona".

– Nehéz és talán nem is lehet néhány dolgot kiemelni, ami miatt a legjobb gimnáziumok közé kerülhet az intézmény. Nekünk az a legfontosabb, hogy a tanulói elvárásokhoz igazítsuk a tevékenységeinket. A legtöbb diákunk szeretne továbbtanulni, ez pedig egy meglehetősen összetett folyamat. Úgy vélem, a tanulói elképzelésekhez maximálisan hozzátesszük mindazt, ami egy iskolától elvárható a diákoktól és az ő szüleiktől – hangsúlyozta az igazgató.

Chriszt Gyula, a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium igazgatója lapunknak elmondta, a gimnázium matematika tagozatos tanulói közül nagyon sokan választanak valamilyen műszaki pályát, és a közgazdasági képzések is népszerűek a köreikben.

– Ezekből széles paletta áll rendelkezésükre az ország legjobb egyetemein, mi pedig a lehető legmagasabb szintű tudással szeretnénk felvértezni őket. A szülői elvárások mondhatni egyszerűek, hiszen azt akarják, hogy az iskola a lehető legjobban készítse fel gyermekeiket az emelt szintű érettségire, ami a felsőoktatás egyik fontos lépcsőfoka. Azonban nem elég egy jó egyetemre bekerülni, ott helyt is kell állni. A számok azonban azt mutatják, hogy a felvétel után is jól teljesítenek a diákjaink – tette hozzá, akitől azt is megtudtuk, az említett két tagozaton a matematikát és a biológiát az alaptantervi óraszám minimum duplájában tanulják a gyerekek.

Az igények mellett a megváltozó felvételi eljáráshoz is igazodnia kell az iskoláknak, ugyanis a közeljövőben jóval nagyobb szabadságot kapnak a felsőoktatási intézmények a felvételi pontok meghatározásához.

Bonyolultabb rendszer

Chriszt Gyula ezzel kapcsolatban elmondta, már néhány egyetemnél ismertek a részletek, s olyan tevékenységeket, eredményeket is pontoznak, amiket eddig esetleg nem.

– Emiatt mi is új tevékenységekkel bővítjük majd a palettánkat, a nyelvtanulásra továbbra is óriási hangsúlyt fektetünk, és még sorolhatnám. Nyomon követjük a változásokat, hogy amennyire csak lehet, minden diákunknak biztosítsuk az esélyt a többletpontok eléréséhez. A rendszer bonyolultabb lesz, de alaposan tanulmányozzuk azon intézmények felsőoktatási tájékoztatóit, ahová sok diákunk készül – emelte ki Chriszt Gyula.

Minőségi munkára utal

– Az már önmagában nagy dolog, hogy a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium ismét – mint oly sok éve – bekerült a Heti Világgazdaság 2022-es középiskolai rangsorában az ország száz legjobb gimnáziuma közé – erősítette meg az intézmény igazgatója, Torda István Tamásné Nagy Ildikó.

– A helyezés minőségi munkát mutat. Büszkék vagyunk rá, hogy a magyar érettségiket figyelembe véve ismét dobogósok vagyunk, jelenleg a 2. helyen, voltunk már elsők többször is. Sok függ attól, milyen egy évfolyam, akik ugyanis az eredményeket eddig hozták, mindig 10.-esek voltak, de a 2020-2021-es tanévben indult a hatosztályos képzésünk, és most már a nyolcadikosok is erősítenek majd bennünket a kompetenciaméréseknél. Ha csak ez utóbbinak az eredményeit nézzük, az online-oktatás másfél esztendejének a negatív hatásai is tetten érhetőek ezekben. Biztos vagyok benne, hogy minden iskolában nyomott hagyott az a másfél év.

– Egyébként meglehetősen nehéz felkészíteni a tanulóinkat a kompetenciamérésekre, ezeknek ugyanis nincs érdemjegy-vonzata, csakis a meggyőzésre hagyatkozhatunk. Hangsúlyozom, hogy az érettségi eredményekben az emelt szintű vizsgák eredményei is benne vannak, eddig ez kötelező is volt és a felkészítés nagy szakértelmet kíván pedagógusaink részéről. Ha megnézzük a felvételi eredményként kapott 48-as pontszámunkat, ez azt mutatja, hogy a tanulóinkat csaknem 100 százalékban felveszik a felsőoktatási intézményekbe.

Mindig jobbra törekednek

– Sok éve benne vagyunk a Top 100-ban, nem egyszerű sem bekerülni, sem benn maradni, mert nagyon színvonalas iskolák működnek az országban rajtunk kívül. Mindenben lehet tovább fejlődni, és bár az országos átlag fölött vagyunk, mindig jobbra törekszünk. Ebben az évben bevezették a digitális kompetenciamérést, ez is egy új dolog, amelyhez hozzá kell szoktatni a tanulóinkat. Emellett pedig az emelt szintű érettségi vizsgák letételére ugyancsak orientálni kell a diákjainkat, mert bár ma már nem kötelező „emeltezni”, a színvonalas egyetemek/ szakok előírják követelményként, így kapacitálni kell a tanulókat erre is – nyilatkozta az intézmény igazgatója. MI, MJ