Megdöbbentő képsorokat osztottak meg egymással az ismerősök az egyik közösségi portálon: drótokba gabalyodott egy gímszarvasbika, az agancsára tekeredett huzalok miatt egy gyümölcsöskert foglya lett. Szerencsére a felvételek azt is megörökítették, hogy akadtak segítői, és végül sikerült kiszabadítani a rabságából. A mentési művelet vezetője és főszereplője ifj. Szakács Zoltán, a nyírtassi Gyöngyharmat Erdőbirtokossági Társaság hivatásos vadásza volt.





– A szomszédos vadászterületen tartózkodtam éppen, mert segítséget kértek egy sebzett szarvasbika utánkereséséhez, amikor hívták az ottani kollégámat, hogy a Királytanya területrészen az agancsra tekeredett dróthuzalok foglyul ejtettek egy bikát. Az az én területem, így azonnal indultam a helyszínre, s hívtam a társaságunk elnökét, Papp Lászlót, s tájékoztattam az esetről. Azt mondta, rám bízza a megoldást, tegyek úgy, ahogy jónak látom – elevenítette fel az eseményeket ifj. Szakács Zoltán.



– Egykoron intenzív almás volt az a gyümölcsöskert, de mostanában eléggé elhagyatott. Az oszlopok mellett a vezérdrótok is ott maradtak, azokba akadt bele a szarvas. Minden bizonnyal igyekezett menekülni, de még csak jobban rátekeredett a huzal. Előre és hátra néhány métert még tudott menni, de jobbra és balra már nem tudott mozogni, mert mind a két oldalon megfeszült már a huzal. Az első ránézésre is látszott, hogy bizony nem lesz könnyű kiszabadítani. Közben segítséget is hívtam, hiszen a vadat le kellett fogni. Amíg a segítség megérkezett, átgondoltam, mit és hogyan kellene csinálnunk. Az erővágóval nem lehetett hozzáférni, ezért a közeli, műanyag ablakokat gyártó üzemből kértünk egy akkumulátoros flex vágókorongot. Könnyebb lett volna az agancsát levágni, de nem akartam az ékétől megszabadítani, mert később könnyen tarvadnak nézhetik, terítékre hozhatják, pedig egy fiatal bika volt. A helyszínen a segítőimnek balesetvédelmi oktatást tartottam, elmagyaráztam, hogyan közelítsék meg a szarvast, hiszen a rúgásaival, az agancsával könnyen okozhatott volna sérülést, ami akár tragikus is lehetett volna – magyarázta a hivatásos vadász. – A feszülő drót miatt a fejét könnyű volt lenyomni és a földön tartani a munkálatok idejére, a két hátsó lábára pedig kötelet hurkoltunk, s úgy tartotta 2-2 ember, hogy ne tudjon rúgkapálni. Ugyanakkor felhívtam a figyelmet arra is, el ne törjön a szarvas lába, inkább lazítsanak néha a kötélen, nehogy túlfeszítsék. A flexszel sikerült „leoperálnom” a drótokat az agancsról. Sietnem kellett, hogy minél kevesebbet szenvedjen, hiszen már így is ott lehetett több órája. A sikertelen szabadulás kimerítette, elhagyta az ereje, ezért amikor leszedtem a drótot, a segítőket elküldtem onnan távolabbra, én pedig vizet locsoltam a fejére, hogy magához térjen. A vizet elkezdte szürcsölni, vagyis, ivott és ivott. Az agancsát fogva megmozgattam a fejét, s amikor éreztem, hogy visszajött az ereje, elengedtem, s én is távolabbra mentem. Felállt, s elindult ki a kertből. Vagy harminc méterről visszanézett, úgy tűnt, mintha megköszönné a segítséget. Nem ismertem ezt a bikát, de ezen nincs mit csodálkozni, hiszen bőgés idején akár 40-50 kilométer távolságot is megtesznek éjszaka.

– Egyszer egy dámbikát kellett kiszabadítanunk, volt vele gondunk elég, de egy gímbika sokkal veszélyesebb, hiszen erősen csapkod, rugdos. Ha nem vagyunk óvatosak, előrelátóak, súlyosabb sérülést is szenvedhetett volna valamelyikünk. Azt talán mondanom sem kell, hogy a kezem a drótoktól már több helyen vérzett, mire leszedtem róla az összeset. Az újságon keresztül is hadd köszönjem meg Kis Gábornak, Varga Zoltánnak és csapatuknak, valamint Puporka Jenőnek és csapatának, hogy segítettek kiszabadítani és életben tartani a gímbikát – tette hozzá befejezésül ifj. Szakács Zoltán.

MML

Borítókép: A drótok fogságába esett szarvas | Fotók: vadásztársaság