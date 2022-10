Szinte egymást érik a Diczkóné Untener Mónika vezette nyíregyházi Rotary Club ötletesnél ötletesebb akciói, amiről lapunk is rendszeresen igyekszik beszámolni. Legutóbb például egy remekbe szabott színházi élmény beiktatásával szerveztek jótékonysági akciót, amiben az ország valamennyi rotarysát és barátaikat bevonták.

A gumikacsák is ezért úsztak

– A fővárosi Centrál Színház egyik előadását, a My Fair Lady-t béreltük ki egy alkalomra. (Korábban ugyanígy béreltünk helyet magunknak a Vígben és a Madách Színházban.) A jegyárra rátettünk egy minimális összeget, és a segítőink – vállalva ezt a szerény többletköltséget – úgy kaphattak egy különleges színházi élményt, hogy ezzel jótékonykodtak is az érdekünkben. Mivel a nézőteret teljes egészében nem tudtuk megtölteni, nyitottunk egy becsületkasszát is, ahová ugyancsak folyt be támogatást. Az ebből és egy korábbi akciónkból összegyűlt pénz fontos társadalmi célokat szolgál majd: szeretnénk a nyíregyházi Szabadság téren felállított integrált befogadó játszóterünket továbbfejleszteni – mondta el lapunknak a nyíregyházi elnök.

A szervezet augusztus végén tartotta egy másik akcióját, aminek a bevétele ugyanezt a nemes célt szolgálja. Szervezett körülmények között jótékonysági kacsaúsztatást rendeztek a Bujtosi-tavon. Háromezer gumikacsát eresztettek az egyébként állóvízre – ezeket kellett megvásárolni –, és hogy a kis vízi játékok célba is érjenek, a katasztrófavédelem gondoskodott a vízfelszín megmozgatásáról. Az első 150 kacsa tulajdonosai ajándékot kaptak.

A kacsás és a színházas akció bevételeiből kívánják továbbfejleszteni az országban 1916-ban elsőként létesített integrált befogadó játszóteret, ahol sérült és egészséges gyermekek biztonságosan együtt játszhatnak. Az egyik elképzelés, hogy elhelyeznek egy Kneipp-lépegetőt. Ez egy olyan önmagába kapcsolódó, mezítláb körbejárható sétaútvonal, ahol a felosztott mezőkbe talpakat masszírozó természetes anyagok – kavics, homok, fenyőmulcs, fenyőtoboz, bazaltkő, deszkaszél – kerülnek.

Díjat is átadtak

– Van egy másik álmunk is: mivel nyáron a belvárosi park rendkívül meleg, a hőség akár a 35 Celsius-fokot is elérhető, a kerekesszékes mászóvár, a hinták és a forgók fölé egy esztétikailag is különleges, levél formájú öko-fedést szeretnénk elhelyezni. A tervek már elkészültek, most állítják össze a költségvetését. A lépegető biztosan meglesz, elkezdjük az árnyékolást is, reméljük az akcióinkból befolyt pénz mindenre elég lesz – magyarázta Diczkóné Untener Mónika.

Kiegészítésül elmondta, hogy a Centrál Színházban Rotary Club kormányzójával, Réti Lászlóval a Szent-Györgyi Albert Rotary Díjat is átadták. Szondiné Sepa Gyöngyi Csilla, a nyírmeggyesi Arany János Iskola EarlyAct vezetője érdemelte ki, aki 12 éve úgy foglalkozik a gyerekekkel, hogy nem tagja a szervezetnek.

Szondiné Sepa Gyöngyi Csilla (középen) a díjjal, Réti László kormányzó, és Diczkóné Untener Mónika klubelnök társaságában | Fotók: Rotary



– Olyan váratlan és fantasztikus meglepetés ért, amit még ma sem hiszek el. A magyar Rotary Club legmagasabb kitüntetését adományozták nekem az ifjúságért végzett munkámért. Akkor, ott megszólalni nem tudtam a meghatottságtól, de itt köszönetemet fejezem ki Diczkóné Untener Mónikának a felterjesztésért, nemkülönben Réti László kormányzó úrnak és valamennyi rotarysnak – írta Facebook-bejegyzésében az ünnepelt.