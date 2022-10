Tapasztalt erdőmérnök foglalhatta el a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatói székét a közelmúltban. Hidas Tibor már több mint egy évtizede dolgozik a társaságnál, korábban erdőgazdálkodási osztályvezetőként erősítette a cég csapatát. Jól ismeri a munkatársakat és az alapvető feladatokat is – ez utóbbiak jelentősen kibővültek a közelmúltban.

Portálunknak erről az időszakról, az energiaválság miatti plusz munkáról és terveiről mesélt.

– Van egy ütőképes csapatom, amivel megvalósíthatom a terveimet. A NYÍRERDŐ eddigi gazdálkodási adatai is az ő munkájukat dicsérik, hiszen eredményesek vagyunk, országosan is elismernek minket, ráadásul ökoturisztikai feladatokat is ellátunk. Az erdei iskolák, kilátók, játszóterek üzemeltetése nem változik, ugyanakkor most rengeteg a teher, ami új kihívások elé állítja a kollégákat – árulta el Hidas Tibor.

Minden erőt megmozgatnak

A vezérigazgató kiemelte: jelenleg két tűzifaprogram is fut párhuzamosan: a hatósági áras tüzelő értékesítése mellett a már ismertebb szociális tűzifaprogram is most indult.

– Az ötezernél kisebb lélekszámú települések fával ellátása a szociális program célja, s büszkén mondhatom, hogy az erdőgazdaságok közül a NYÍRERDŐ osztja ki a legtöbb tüzelőt. A hatósági áras tűzifára is akkora az igény, hogy már hetek óta megfeszítetten dolgozunk, a két program együtt pedig tényleg embert próbáló feladatokat szab ránk – tette hozzá.

Az óriási lakossági igény adta a beszélgetésünk helyszínét is: annak érdekében, hogy mindenki a lehető legrövidebb idő alatt hozzájuthasson az igényelt tüzelőhöz, az erdőben gazdagabb területekről átcsoportosítják a tüzelőt oda, ahol nagyobbak az igények.

A hatósági áras tűzifát jelenleg a dunántúli erdőgazdaságoktól szállítják át a NYÍRERDŐ egyik vasúti fogadópontjára, ahol a vezérigazgatóval is találkoztunk.

– A társerdőgazdaságoktól érkezett hozzánk bükk tűzifa, ami a kemény lombos fa iránt érdeklődők igényeit elégíti ki. Az emberek folyamatosan érkeznek hozzánk, ám nem kell hanyatt-homlok rohanni fáért, ha nem feltétlenül muszáj. Mindenkit megnyugtatok, az, aki részt vesz a programban, hatósági áron fog tűzifához hozzájutni. A rendelések 95 százaléka kemény lombos tüzelő, ráadásul a megyénkben az akác a „sláger”, mindenki ezzel akar fűteni. Azt viszont nem árt tudni, hogy a tölgy, a cser, a kőris, esetleg a bükk, vagy a gyertyán szintén kiváló fűtőértékkel rendelkezik, csak nem ismerik annyira az emberek – hívta fel a figyelmet a vezérigazgató.

Hidas Tibortól megtudtuk, a jelenlegi helyzet sok újdonságot is hozott, a korábbiaknál eltérő feladatokat kell megoldaniuk a munkatársainak.

Mindenkinek jut fa

– Eddig is adtunk el tűzifát, de a regisztráció, rengeteg adminisztráció és mindennapos ügyfélfogadás szokatlan volt a kollégáknak – büszke vagyok rájuk, mert eddig minden rendben ment. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy a megkapott fa elszállítása a vevő feladata. A támogatott hatósági áras tüzelőmennyiség elég sok, 10 köbméter fa sok kis udvart beterítene, ezért azt javaslom, mindenki annyit vásároljon, amennyire ténylegesen szüksége van, s amennyivel ilyen téren is képes megbirkózni. Akiknek van tüzelőjük, de élnének a hatósági áras fa vásárlásának lehetőségével, a regisztrációnál jelezhetik, hogy nem azonnal kell nekik a fa, hanem ráér később, mondjuk tavasszal. Ez nekünk óriási könnyebbséget jelent, szabadabban ütemezhetjük a szállításokat, és először azokat szolgálhatjuk ki, akiknek életbevágóan fontos a tüzelő – hívta fel a figyelmet Hidas Tibor.

A vezérigazgató mindenkit megnyugtat: sem az ár, sem a fa mennyisége miatt nem kell megrohamozni az erdőgazdaságot. – Mindenkinek jut fa! Hazánk jelentős tartalékkal rendelkezik, a NYÍRERDŐ erdeiből is ki tudnánk szolgálni a térség igénylőit, az átcsoportosításra a gyorsaság miatt van szükség.

MI