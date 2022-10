Helyszíni szemlét tartottak csütörtökön a Szélsőbokori úton, ahol több szakaszon is dolgoztak, és időarányosan jól haladnak. A beruházásra több mint 920 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat.

– Júniusban adtuk át a munkaterületet a kivitelezőnek. Jelenleg szegélyt és csapadékcsatornát építenek. A tervek szerint jövőre készülhet el a beruházás, melynek eredményeként az út hét és fél méterre szélesedik – nyilatkozta Pató István, a nyíregyházi önkormányzat városfejlesztési és városüzemeltetési osztályának vezetője.

Mivel autóbuszok is közlekednek a Szélsőbokori úton, kényelmesebben elférnek, kerékpáros nyomvonalat is kialakítanak, emellett új járda is épül az út keleti részén.

Póka Imre önkormányzati képviselő elmondta, hogy eleinte ellenállásba ütközött sok lakos részéről a kezdeményezés, de az indulatok azóta lecsillapodtak:

– A többség szeretné, hogy teljesen megújuljon a Szélsőbokori út. Nemcsak az út minősége lesz optimális, hanem például a gyalogosközlekedés feltételei is biztonságosabbá válnak.

Természetesen a felújítási munkálatok különböző korlátozásokkal járnak, ezért az ott élők és az arra járók türelmét kérik a kivitelezők.



KM