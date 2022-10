„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem” – vallja Pál apostol Filippibeliekhez írt levelének közismert sorait a nyugalmazott hitoktató, Kósa János, aki egész életében lótott-futott, de főleg futott, bár sosem volt késésben. Elsősorban önmagának akart bizonyítani, amikor fiatal korában atlétikai versenyeken, maratoni megmérettetéseken indult. Ma, túl a hetvenen is szívesen húzza fel a futócipőt, hogy kocogjon pár kilométert, és nem veszi rossz néven, ha lekörözik az unokái. A Felsősimán élő volt önkormányzati képviselő szerint a rendszeres mozgás remek stresszlevezető módszer, ráadásul az egészségünket is karbantartja, minden generáció erőt meríthet belőle.

Vájárból hitoktató

– Vájár tanuló voltam a szakmunkásképzőben, amikor a testnevelés tanárom benevezett egy atlétikai versenyre. Középtávon indultam, itt ismertem meg a sport világát. Katonakoromban háromtusáztam Aszódon és Tatán, majd az NYVSC-nél lendültem mozgásba, mint közép- és hosszútávfutó. Később, a munkám és a családalapítás mellett sem hagytam fel ezzel a hobbival, amely szinte bárhol gyakorolható, nem igényel nagy anyagi befektetést, viszont annál több kitartást követel az embertől.

– Kezdetben a tanult szakmámban helyezkedtem el, majd inkább más területeken próbáltam érvényesülni. Átigazoltam a nyíregyházi 2-es Postára, ahová mindig futva jártam be dolgozni a 10-12 kilométerre lévő Felsősimáról. A téli időszakban, amire beértem, fehér volt a szakállam a hótól, a dértől, nevették is a kollégáim, hogy „öregít” a sport! – mesélte mosolyogva Kósa János, majd komolyra fordítva a szót, felidézte, hogy Bozorádi Zoltánné igehirdetésén keresztül miként kapott felhívást Istentől egy új, nemes feladatra. Ennek hatására iratkozott be az Evangélikus Hittudományi Egyetem hitoktatói szakára, lediplomázott, majd negyedszázadon át evangélikus hittant oktatott a megyeszékhelyen. Önkormányzati képviselői megbízatására is egyfajta – a lakókörzetében élők érdekében végzett – szolgálatként tekintett a 2000-es évek elején.

Újra starthoz állt

– Az egészségemre alapvetően nem panaszkodhatom, igaz, háromszor műtöttek, legutóbb az idén tavasszal, lágyéksérvvel. A debreceni Kenézy-kórházban dolgozó Bokor László főorvos gyors és kiváló munkát végzett, amint felépültem, már startvonalhoz is álltam. Az országos szenior atlétikai bajnokságon indultam M70-es korosztályban, három számban; 800 és 1500 méteres távon első, 400 méteren második lettem. Orvosaim és feleségem tanácsára figyelek arra, hogy ne hajtsam túl magam, ám ez nem jelenti azt, hogy csak lógatom a lábam: hetente egyszer-kétszer a Sóstói-erdőbe járok futni, biciklizem az unokáimmal, gondozom a kertet, ma délután pedig tűzifát készülök hasogatni, csak hogy a karizmaim is edzésben legyenek… – sorolta tennivalóit az örökmozgó nagypapa.

Palicz István