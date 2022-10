A röviden bemutatott, de így is igen mozgalmas életút után Farkas Sándor rátért a misszióira: – Öt misszióm volt. Négy alkalommal Afganisztánban tartózkodtam, mind a négy „PRT” volt, ez tartományi-újjáépítési csoportot jelent. Szolgáltam szakaszparancsnoki, századparancsnok-helyettesi, századparancsnoki, valamint hadműveleti részlegvezető-helyettesi beosztásban. Irakban az Iraki Kiképzést Biztosító Kontingens parancsnokaként szolgáltam két évvel ezelőtt.

– Ha meghallják, hogy katona vagyok, két kérdést szoktak feltenni. Az egyik az, mit csinálnak Magyarországon a katonák, miért kell egyáltalán hadsereg. Olyankor mindig elmagyarázom, hogy bár mindenki békére törekszik, mindig lehet olyan ember, aki többre vágyik, aki hatalomra törekszik. Ha nem lenne hadsereg, Magyarország nem lenne fenntartható, nem lenne megvédhető. Szükség van egy korszerű, modern hadseregre.

– A másik kérdés az szokott lenni, miért kell kimenni misszióba. Gyakran halljuk azt a megállapítást, hogy a problémát ott kell megoldani, ahol keletkezett. Ha béke van az ázsiai országokban, ha jól élnek ott is az emberek, akkor nem indulnak el Európa felé, nem kell felkészülnünk a migránsokra. Ugyanakkor tudni kell, hogy tagjai vagyunk egy szövetségi rendszernek, a NATO-nak. Ez a szövetség elvárja tőlünk, hogy a védelemért cserébe több országban is legyünk jelen missziós küldetésben.

– Kezdetben nem voltak megfelelő repülőgépeink. Emlékszem, az első küldetésemre AN 26-os repülőgéppel utaztam. Háromszor kellett leszállnunk, hogy tankoljunk, fűtés nem volt a gépen, alaposan fel kellett öltöznünk. Később Ukrajnától és Romániától béreltünk gépeket, de ma már Magyarországnak is van megfelelő repülőgépe. A Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési csoportja Afganisztán északi régiójában volt, Baghlan tartományban, Pol-e Khomri városában. Hegyek vettek körbe bennünket. Nekem nem tetszett, mert bármikor ránk lőhettek a hegyekből. Egyszer-kétszer be is csapódott egy rakéta a táborba, de a támadások nagyon kezdetlegesek voltak, nem okoztak jelentős kárt.

Farkas Sándor bemutatta a tábort részletesebben is fényképek alapján, majd felidézett két olyan küldetést, amikor lőttek rájuk, illetve amikor a közelükben bombát robbantottak. Az első esetben egy magyar szakaszvezető szenvedett sérülést, a másik támadás azonban sajnos tragikusan fejeződött be: egy öngyilkos merénylő robbantása következtében két amerikai katona meghalt.

