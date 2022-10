Társaságunk a lehetőségekhez mérten igyekszik fejleszteni gépparkját, a meglévő gépállománya folyamatos és magas szintű karbantartásának biztosítása mellett. Ennek a jelenlegi fejlesztésnek köszönhetően kezdte meg munkáját a napokban az új városi por-és szennyeződés szívó takarítógép városunk közterületein.

A tisztítógép rendkívül hatékony, környezetbarát, nagyon csendes. Egy központi kefe segítségével gyűjti össze a szennyeződést, alkalmas közterületek tisztítására, beleértve a járdákat is. Lehetővé teszi a nagyméretű hulladék összegyűjtését is egy flexibilis tömlőn keresztül. Ez a városi utcaseprő alkalmazható egyszerre kézi tolású gépként és ráülős seprőgépként is a kezelőszállító kocsi hozzáadásával, a különböző munkakörülmények szerint.

Munkatársaink nap, mint nap azért dolgoznak, hogy Nyíregyházát még szebbé, tisztábbá és biztonságosabbá varázsolják.

- NYÍRVV -