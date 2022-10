– A Iustitia szolgálatában című könyvben két életpálya jelenik meg: a szerzőé, dr. Fázsi Lászlóé és a főszereplőé, dr. Váradiné dr. Kozma Kataliné, de reményeim szerint sokak életpályájára hatással lesz – így fogalmazott a kötet hétfői bemutatóján dr. Balogh Judit egyetemi docens, aki lektorként segítette a kiadvány megjelenését.

A jogállamiság bástyája

Az Országos Bírósági Hivatal évek óta meghirdeti a Ráth György bírósági történelem és hagyományápolás című pályázatot, melyen a Nyíregyházi Törvényszék munkatársai rendszeresen részt vesznek. Ezúttal egy, a korábbiaknál nagyobb fába vágták a fejszéjüket: egy könyv megírásába, s kiadásába.

Fotós: Dodó Ferenc

– Több mint négy évtized kiváló memóriával megjelenített emlékeit olvashatjuk a könyvben, mely gazdag és értékes, és amely nemcsak a szakmabeliek számára lehet érdekes – ezt mondta dr. Vadász Mihály, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke a könyvről, amelyben dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin, a Nyíregyházi Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke foglalja össze azt a több mint negyven évet, amit az igazságszolgáltatásban töltött.

A szerző dr. Fázsi László, a Nyíregyházi Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke, aki köszöntőjében a bírói függetlenség jelentőségéről is beszélt. Azt mondta, az a demokrácia állócsillaga, a jogállamiság bástyája.

Fotós: Dodó Ferenc

Példaként áll előttünk

– Dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin nagy idők nagy tanúja, akinek életén és pályáján keresztül be lehet mutatni azt az utat is, amit az intézményrendszer bejárt az 1970-es évek óta. Olyan szaktekintély, aki bíróként és emberként is példaként állhat előttünk. Történetei morális tanulságként szolgálhatnak mindenki számára, hitvallása, erkölcsi tartása pedig erősítheti a bírói hivatásba vetett bizalmat – adott választ dr. Fázsi László arra a kérdésre, miért dr. Váradi Katalint választotta a könyv „főszereplőjének”.

Fotós: Dodó Ferenc

– Nagy élvezettel olvastam a kötetet, és nem is tudtam letenni, mert magával ragadott a stílusa – ezt mondta dr. Balogh Judit, és hozzátette: a könyv nem szakmai, hanem emberi.

– Bármi is történik a világban, Iustitia mindig ugyanaz marad – ez köszön vissza a történetekből is. A könyv sokrétű, érdemes többször elolvasni, hiszen tele van tanulságokkal. Az egyik legfontosabb ezek közül az, hogy vannak olyan biztos pontok az életünkben, s a munkánkban, amelyekhez igazodhatunk. A bíróság, s az igazságszolgáltatás története mellett két kiváló ember, két kiváló bíró hitvallása és értékrendje jelenik meg benne, ezek pedig útmutatóként szolgálhatnak mindannyiunk számára – tette hozzá a kötet lektora, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense.

Áttekintette az életét

– A könyv elkészülte felért egy komoly lelkiismeret-vizsgálattal – fogalmazott dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin és hozzátette: ahhoz, hogy válaszolni tudjon dr. Fázsi László kérdéseire, át kellett tekintenie az életét, a pályáját.

– Gyűjtögető típus vagyok, ráadásul grafomán, így rengeteg fotót, cikket és feljegyzést használhattam fel, de ahhoz, hogy ebből a hatalmas mennyiségű anyagból könyv legyen, Lacira volt szükség – nélküle ez a kötet nem készülhetett volna el. Akár épületekről, akár történelmi eseményekről vagy emberekről volt szó, engem mindig hajtott a kíváncsiság, és ott volt bennem az ősök iránti tisztelet – ez a gondolatiság tükröződik a könyv hasábjain, kiegészülve Laci eszmeiségével. Köszönettel tartozom azért, hogy ilyen sokak számára fontos volt a megjelentetése – mondta a Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke.

SZA