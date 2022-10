Ezért lapult meg dermedten lakásában Mátsik György ügyész, amikor Fónay Jenő ’56-os forradalmár kért bebocsátást hozzá 2012-ben. Ötvenhat év távlatából már harag nélkül csak a szemébe akart nézni annak, aki oly szenvedélyesen követelt halálbüntetést rá és társaira. Hiábavaló próbálkozás maradt. Csak a szocializmus, a diktatúra erkölcsi romjaival szembesülhetett, tetteit vállaló emberrel nem.

Jelképévé vált ez a jelenet az ’56-os ünnepeinknek. Tisztelgünk a hőseink előtt, felidézzük világtörténelmi jelentőségű küzdelmüket, hálával adózunk a később kivívott szabadságunkért, de a dicsfényre örök árnyékot vet a bűnösök elmaradt szembesítése. Ez pedig nem várt következményekkel járt. Tóth Ilonka, Mansfeld Péter és a többi megkínzott, kivégzett áldozat gyilkosai békés öregkort élhettek meg, míg az idő múlásával erőre kaptak, akik a tényeket tagadni, hazudni kezdték. Következmény lett az is, hogy október 23-ról beszélve immár egy másik, lidérces évszámot is jegyez a történelem: 2006. Újra vér folyt az utcákon, újra lőttek a tömegbe, vertek össze fiatalt és időst, férfit és nőt, békés megemlékezőt és csak hazaigyekvő külföldi üzletembert. S új értelmet nyert az ’56-os dal: „Neveket akarok hallani…”

A lovasroham, a viperával, gumilövedékes puskával, azonosító jel nélkül tobzódó brutalitás ott és akkor a társadalmi megvetés tárgyává tette a rendőrséget, de Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként lelkesült: „Egyszerűen lenyűgözött az a szakszerűség, amellyel a rendőrség tette a dolgát”. Csúfos bukása csak idő kérdése volt, de nem kellett ötven év, hogy ismét tanúi legyünk annak, a fotók, kordokumentumok, élő tudósítások és tanúk ellenére hogyan tagadják le azt, ami látható, érinthető valóság. A legmeghittebb közösségi együttlétet is agyon tudja vágni egy hívatlan vendég. Valahogy így van ez az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepén azokkal a baloldali politikusokkal, akik csupán „emlékezünk és elítélünk mindenfajta diktatúrát, mint amilyenben most is élünk…” fordulatra képesek. Név szerint soha nem nevezik meg a szabadságharc leverőit és véreskezű megtorlóit. Kádár János, Biszku Béla, Apró Antal s a többi szocialista vezér – súlyos örökség. Amíg 1956-ban az álmok foszlottak szét, addig 2006-ban az illúziókból kellett ébredni.



Nyéki Zsolt