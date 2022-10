Király Nimród édesapja nyakában érkezett meg a ligetbe. Mint azt az apukától, Király Pétertől megtudtuk, a keresztfiának van már itt fája, így ők sem akartak lemaradni.

– Online regisztráltunk, és alig vártuk a kiértesítést. Szerencsére megérkezett és most itt lehetünk. Mi is szeretjük a fákat, a természetet, sokat sétálunk az erdőben, reméljük, a természet szeretetét Nimródban is sikerül elültetnünk – fogalmazott Király Péter a csütörtöki faültetés előtt.

Simán-Béres Katalin Eszter férjével és két kisgyermekével, a 2020. februárjában született Emmával és a 2021. novemberében világra jött Zalánnal érkezett. Mivel Emma korosztályának a koronavírus miatt elmaradt a faültetés, ezért ő is most „kapja meg” a saját kis csemetéjét.

– Nálunk már szinte családi hagyomány a faültetés, hiszen a férjemmel az esküvőnkön is elültettünk egy fenyőt. Szeretjük a fákat, sokat kirándulunk a gyerekekkel – árulta el Simán-Béres Katalin Eszter.

A csütörtöki faültetésen dr. Kovács Ferenc is köszöntötte a gyermekeket és a szüleiket. Elmondta, az önkormányzat és a városüzemeltető cég kezdeményezése nagy tetszést váltott ki a nyíregyházi családok körében.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Szocska Antal Ábel, a görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegye püspöke és dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese is.

