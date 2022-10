Továbbra is tart a hazai népszámlálás internetes kitöltési szakasza. Az első öt napban 853 ezer címről 1,9 millió személyi kérdőívet küldtek be. A népszámlálás online önkitöltési szakasza október 16-án zárul, addig azonban a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon keresztül mindenki önállóan is megválaszolhatja a kérdéseket. Akik addig nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, és akkor már csak az ő segítségükkel lehet megválaszolni a kérdéseket.

A megyék közül Győr-Moson-Sopronban a legmagasabb a kitöltési arány (17,9 százalék), a második Fejér megye (17,3 szálalék), míg a harmadik helyen Vas megye (16,7 százalék) áll. A városok esetében arányaiban Dunaújvárosból érkezett be eddig a legtöbb kitöltött kérdőív (a kitöltési arány 19,7 százalék), a második Székesfehérvár (19,3 százalék), a harmadik Érd (18,9 százalék).

KM