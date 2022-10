A horgászok is megmutathatták az elmúlt hetekben, hogy érző és nemes szív dobog odabent, ugyanis az idén is megrendezték az országos jótékonysági horgászatot hazánkban. Ebben az évben már jóval több helyszínen várták azokat a horgászokat, akik előzetesen regisztráltak. Mint lapunkban is beszámoltunk róla, az idei regisztrációs díjak és a különböző adományok azokat a „covidárvákat” segítik, akik a megyénkben élnek.

Hobbi és munka is egyben

Az elmúlt szombaton, október 15-én a Leveleki-víztározóhoz várták a jótékonykodó horgászokat, akik között ott volt Kovács Péter és Tátrai Csaba is, akik Nyíregyházáról érkeztek.

– Már tavaly is részt vettünk a jótékonysági horgászaton, s regisztráltunk az idén is. Egyrészt szeretünk segíteni a rászorulókon, különösen ha gyermekekről van szó, másrészt úgy éreztük, hogy nekünk kötelességünk is példát mutatni, ugyanis a Halcatraz horgászcentrumban dolgozunk. A horgászat így nekünk tulajdonképpen hobbi és munka is egyben. Egyébként a családban is voltak covidos betegek, de szerencsére mindenki kigyógyult a betegségből. Bennünket elkerült a fertőzés – mesélte érdeklődésemre a két fiatal, akik reggel 9 óra körül dobták be a készséget.

– Közel tíz darab keszeget fogtam, meg pár darab törpeharcsát. Petinek egy amur kapása volt. A hal már itt volt a stég előtt, láttuk, amikor leakadt a horogról, már nem tudtuk megszákolni – számolt be az aznapi zsákmányról Tátrai Csaba.

– Csabával ellentétben én nem nem methodozom, hanem nagyhalazom, etetőhajóval húzom be a szereléket a tó mélyebb részébe – tette hozzá Kovács Péter, akitől azt is megkérdeztük, milyen gyakran járnak ki a tóhoz.

Kellenek a tapasztalatok

– Tavaly jóval többet jöttünk ki, az idén kevesebb időnk volt, mert szoktunk járni a Tiszára is. Havi egy alkalommal biztos kijövünk Levelekre. Ez a stég a munkahelyünké, így ez a törzshelyünk, mindig innen horgásznunk. A Tiszán pergetni szeretek, a leggyakrabban balint, domolykót sikerül megakasztanom, olykor egy-egy süllőt is megfogok. A cégnek van egy csónakja a Balsa és Gávavencsellő közötti János-tó kikötőjében, így azon a részen csónakból horgászom, a tiszalöki erőmű alatt pedig a partról pergetek. Ott mindig sokan vannak, népszerű hely – mondta Kovács Péter.

– Az erőmű túloldalán, a csobaji oldalon én főleg keszegezni szoktam az élő Tisza homokos partjánál, de van engedélyünk a csobaji holtágra is – fűzte hozzá Tátrai Csaba.

Sok horgász irigyelheti a fiatalokat, hogy a munkájuk egyben a hobbijuk is, hiszen ha menni akarnak horgászni, s a család rosszallóan rájuk szól, hogy „Már megint?”, akkor csak így válaszolnak: „Bocsi, munkahelyi kötelesség.”

S valóban igaz, ha a munkájukban jók akarnak lenni, akkor sok-sok tapasztalattal kell rendelkezniük.

– Éppen ezért igyekszünk mindent kipróbálni, begyakorolni, hiszen csak úgy lehetünk hitelesek kereskedőként, ha be tudunk számolni a gyakorlati tapasztalatainkról – vágnak egymás szavába.

– Ha a vevőnek elmondjuk, egy-egy termék nekünk hogyan működött , akkor hallgat ránk, s a tanácsainkat figyelembe véve vásárol, s ez nekünk jó érzés. A munkahelyen jó a társaság, családias a légkör. Szoktunk indítani munkahelyi csapatot is a versenyeken, itt Leveleken részt vettünk például kétszer az amurfogó versenyen. Mind a két alkalommal harmadikok lettünk úgy, hogy mi fogtuk meg a legnagyobb halat.

Egy jó kis tengeri horgászat...

Mikor az álmokról, vágyakról kérdeztem a srácokat, felcsillant a tekintetük:

– Egy Pó folyó melletti horgászatot vagy egy tengeri pecázást szívesen bevállalnék, a látott videók alapján szívesen kipróbálnám magam távoli vidékeken is, nagyon izgalmas lehet – nevetett fel Kovács Péter, és csatlakozott hozzá Tátrai Csaba is:

– Ha választani lehetne, én is a tengerre mennék ki valami hatalmas halért.

MML