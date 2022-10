Ha lett volna erőm, mondtam volna pár szót azon az estén, amikor úgy kucorodtunk össze a nappali szőnyegén, mint riadt, árván maradt kis kutyakölykök az éj leszálltával. Szülők nélkül, egyedül, az addig melegséggel teli és biztonságot adó vackukban. Így dermedt a csönd a megárvult családra. Kerestünk, vártunk valami kapaszkodót, mondania kellett volna valakinek valamit, ami erő, vigasz – de hogyan szolgálhat ilyennel, aki maga is gyönge és vigaszra szorul? Hogy mekkora lett az űr, a hiány, a fájdalom, arra nem lehet, de nem is kell szavakat keresni. Mindenkinek ott ég az a lelkében. Szüleink egész életükben óvtak, tanítottak, bátorítottak minket, és sok-sok olyan leckét adtak fel, amelyek megoldásával erősebbek, bölcsebbek, rátermettebbek lettünk. Készek arra, hogy a saját lábunkra álljunk. A legnehezebb leckét életük végére hagyták: meg kell tanulnunk nélkülük élni.

A mindig szófogadó gyermek most ez egyszer kétségbeesetten ellenkezne, de nem teheti, mert az élet rendjével senki sem szállhat szembe, és mert ez a szülő akarat, elvárások között az utolsó. Szabott az út, s csak egyet tehetünk: felnőni és úgy helytállni, olyan akaraterővel, szorgalommal, kitartással, egymás iránti szeretettel és hittel, amilyenre példát mutattak. Édesanyám fényképbe olvadt mosolya e pillanatban is üzen minden szerettének: menjünk tovább, ki-ki a saját útján, keményen dolgozva, tanulva, a családi köteléket ne engedjük gyengülni soha, s hogy mosolyogjunk mi is, ha rá gondolunk. Az előbbieket elsőként fogadtam meg, az utóbbihoz még mindig kérek egy kis időt.

„Nem kell felsorolni életutamat. Tettem a dolgomat, ahogy tőlem tellett. Gyermekeim, unokáim voltak életem öröme, boldogsága.” Ezt írta le, amikor már tudta, közel a búcsúzás. S amit gondolt, tett, létrehozott, annak mi is része lettünk, bennünk él tovább. Ám amíg élünk, addig fogjuk keresni a falevél rezdülésében, a felhő mögül kibukkanó napfényben, a váratlanul mellénk röppenő madár dalában, a semmiből támadt simogató szellőben, az ablakra szálló pillangóban, egy addig soha nem hallott zenében. Így talált meg engem Chopin és a Spring Waltz, fájdalmas zongoraszóval idézve Kosztolányi sorait: „Mert ami elmúlt, az csodásan kísért az én dalomba még; Mert aki meghalt az időben, úgy van fölöttem, mint az ég.”