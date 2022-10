Még az idén elfogadhatja a parlament azt a KRESZ-módosítást, amely az elektromos mikromobilitási eszközöket szabályozná. Ezekkel azért égetően fontos foglalkozni, mert az előző szabályozás időpontjában némely jármű még nem is létezett, ma már azonban nagyon sokan használják ezeket.

A változtatás a nyugat-európai mintát követné, a javaslat szerint a rollereknél a vízválasztó a 25 kilométeres óránkénti sebesség lesz. Ez alatt kerékpárnak minősülnek majd, a gyorsabb példányok azonban segédmotoros-kerékpárok lesznek, melyekre kötelező a bukósisak, a használatukhoz jogosítványra is szükség lesz. Szerettük volna megtudni, melyek a legnépszerűbb eszközök, és arra is kíváncsiak voltunk, a közlekedők hogyan vélekednek a rolleresekről.

Nagy sebesség, nagy kockázat

– Rollerben az európai szabványba tartozók képviselik az alapkategóriát – vette számba a kínálatot a Future Bord Hungary országos bolthálózat nyíregyházi egységét vivő Balogh Attila.

Ezek legfeljebb 350 wattal üzemelnek, és nem mennek gyorsabban 25 kilométer per órás sebességnél. Kategóriájukat tekintve kerékpárnak felelnek meg, mehetünk velük a járdán

– ahol 15 kilométer a megengedett sebesség –, bringaúton, kijelölt bringasávban. A következő kategóriába tartozók egy kevéssel már 50 kilométernél is gyorsabban mehetnek óránként. Jogi értelemben Magyarországon ezekre nincs egyértelmű szabályozás, de segédmotor-szerűeknek mondhatók, tehát KRESZ-ismeret kell hozzájuk, így nem valók gyerekek kezébe. Következnek a felső kategóriába tartozók: az árukat tekintve a határ a csillagos ég. 6-8-10 ezer wattokról beszélünk, a sebességük, de a hatótávolságuk is meghaladja a 100-as értéket kilométerben, besorolásuk szerint leginkább nagymotoroknak számítanak. Hivatalosan hobbijárművek, zárt kertekben, erdei útvonalakon lehet kihasználni a képességeiket, a felhasználásuk sokrétű – mondta a kereskedő.

A biztosítás hiánya nagy gond

A nagy teljesítményű rollerekből rengeteget ad el a cég, a városiak inkább csak sortimentként szerepelnek a kínálatban.

– Mi azt szoktuk javasolni, hogy a kisebbeket úgy használják, mint egy biciklit, a nagyobbakat pedig úgy, mint motorkerékpárt. Gond, hogy nálunk nem igazán kötnek biztosítást, enélkül viszont egy balesetnél csak polgári peres eljárás jöhet szóba, és vagy tudjuk érvényesíteni a jogainkat vagy nem, a pereskedés évekig is elhúzódhat. Pedig több biztosítónál is lehet szerződést kötni. Az összegek sem eget rengetők, nagyjából segédmotorra kiállított biztosítási tételekről beszélhetünk. Nagy teljesítményű rollereknél érdemes bukósisakkal, jogosítvánnyal, és biztosítással rendelkezni, már csak azért is, mert alkalmasak közúti közlekedésre, ABS-fékkel, index-szel, vészvillogóval, dudával is fel vannak szerelve. A kicsik arra jók, hogy összecsukva be lehet dobni őket az autóba, munkahelyen a szekrénybe – tette hozzá Balogh Attila, aki úgy látja, sokan nem tudnak jól választani. A legtöbben nem akarnak 25 kilométer/órával menni, nem is ijednek meg ettől, és az előnyeit is élvezik, hogy nem kell minden nap feltölteni, és méreténél fogva komfortosabban lehet utazni a nagyobb rollereken.

Megszokták a közlekedők

– Szerintem sok autóst meglepett, amikor ezek a hangtalan rakéták megjelentek az utakon, de mára megszokott részei lettek az utcaképnek – mondta Kelemen József taxisofőr.

– Harminc éve taxizom, sok mindent tapasztaltam már, volt egy olyan időszak, amikor a bicikliseket szidták, hogy miért akadályozzák az autósokat. A bicikliutak elterjedésével ez elcsendesült, most a villanyroller a téma. Igen, nagyon bosszantó, amikor a fiatal kölykök átrepesztenek előttem a zebrán egy ilyen kütyüvel, és szerintem fel sem fogják, mekkora veszélyben vannak ilyenkor. Gyors, csendes, nehezen észrevehető, ugyanakkor nagyon sebezhető egy ilyen eszköz – osztotta meg véleményét Kelemen József, és hozzátette: nem szabad általánosítani, hiszen nem minden rolleres ámokfutó.

– Mindenkinek van egy reggeli rituáléja. A reggeli kávém kortyolgatása és a hírek olvasása közben minden reggel látok egy rolleres hölgyet, aki feltehetőleg munkába megy. Teljesen kulturáltan, a szabályokat betartva közlekedik, nem száguldozik a járdán, és nem hozza rá a frászt az idősekre. Lehet ezt így is. Az autósok lassan megszokják a rollereket, az ámokfutókat pedig majd megbüntetik, ha elkészül a rájuk vonatkozó szabályozás – tette hozzá.

A rendellenes használattal van a baj

Bordás Béla nyíregyházi városgondnok szerint sok kellemetlenséget okozhat, ha lakott területen kívül, ahol nincs közvilágítás, keresztbe van ledobva egy roller, egy félredobott jármű egy füves területen, korlátozott látási viszonyok mellett életveszély. És bár a bérelhetőket csak 18 éven felüliek vehetik igénybe, sok fiatal a sajátjával közlekedik. Legutóbb az Országzászló téren ütöttek el egy rollerest: az autós azt mondta, nem látta, a gyereket, aki súlyosan megsérült. Minél kisebb a sebesség, annál kisebb a kockázat, amin pedig ülni lehet, arra kötelező a bukósisak, a vezetői engedély és a felelősségbiztosítás – tudatta Bordás Béla. Zárásképpen egy fontos szabályra hívta fel a figyelmet: a nagy teljesítményű rollerekkel városban sem a kerékpárúton nem lehet közlekedni, sem pedig a sétálóutcákba nem lehet behajtani. Ezek csak lakott területen kívül használhatók kerékpárúton, ott is csak maximálisan 20 kilométeres sebességgel.

MI, MJ