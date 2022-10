Alaposan „ráfázhatunk” az idei influenzaszezonra, ami sokkal gyorsabban terjedhet, mint az előző években, amikor az utazási korlátozások, a távolságtartás és a maszkhasználat miatt gyakorlatilag „elmaradt az influenzajárvány”. Félő, hogy a súlyos tüneteket okozó Covid-fertőzés árnyékában kevésbé vesszük komolyan az influenzavírus lehetséges szövődményeit mondván, hogy ezekkel a kórokozókkal hosszú idők óta minden évben találkozik a szervezetünk és megtanult ellenük védekezni. Mindenesetre már ott áll a patikák polcain az idei influenza elleni vakcina, ami két új törzset is tartalmaz, hatékony és biztonságos.

A lakosság elenyésző százaléka vette fel eddig is az influenza elleni szérumot, így nem számítanak a háziorvosok nagy dömpingre. Már csak azért sem, mert az emberekben feltevődik a kérdés: nem sok már ennyi oltás?

Antigének a környezetünkben

– Nem – hangzott a válasz dr. Kiss Csaba háziorvostól. – Az ember immunrendszere millióféle antigénnel találkozik nap mint nap, melyek jelentős része a környezetünkből vagy az élelmiszerekből érkezik felénk, s testünk folyamatosan dolgozik ellenük. Sokkal nagyobb mértékben megterheli a szervezetünket egy súlyos lefolyású fertőzés – ami hetekig leverhet a lábunkról minket –, mint egy védőoltás. Mindig ez lebegjen a szemünk előtt– oszlatta el a tévhitet, nem lesz-e túl sok az oltásokból. Hangsúlyozta, mindenkinek saját egészségügyi állapota alapján kell mérlegelnie, milyen oltást vesz fel a járványos időszak előtt.

Koronavírus, influenza, tüdőgyulladás

– Az influenza elleni vakcinát is elsősorban a veszélyeztetett csoportba tartozóknak, a 65 év felettieknek, a krónikus szív-és érrendszeri betegeknek, a krónikus légzőszervi bajokkal küzdőknek ajánljuk, és akiknek autoimmun betegségük van vagy olyan kezeléseket kapnak, melyek gyengítik az immunrendszert. Az influenza szezonális, főleg a hideg, nyirkos időben terjed, rendszerint december végén üti fel a fejét és több héten át köztünk maradhat egészen márciusig. Fontos tudni, hogy minimum két hét szükséges a védettség kialakulásához, ezért már ilyenkor érdemes beadatni és nem a járvány kellős közepén. Több mint 200-féle vírus kering körülöttünk, pontosan csak laboratóriumi vizsgálattal lehet meghatározni, melyik okozta a megbetegedés. A tünetek hasonlóak (láz, köhögés, izomfájdalom), lehetetlen és nem is kell mindenkit tesztelni, ugyanis az összes vírusfertőzésre igaz: néhány napig ki kell pihenni a betegséget otthon, nem szabad közösségbe menni, terjeszteni a kórt. Azok a munkavállalók, akik nem akarnak kiesni a munkából fel is szokták venni az influenza elleni oltást – jegyezte meg a háziorvos. Hozzátette, annak sincs akadálya, hogy az influenza elleni és a koronavírus elleni oltást egy időben adják be. Ez utóbbiról elmondta, a rizikócsoportba tartozók már a negyedik emlékeztető adagnál járnak. Az elmúlt időszakban sokan estek át a Covid-betegségen, elhúzódó panaszokkal leginkább az oltatlanok küzdöttek.

A háziorvos beszélt a tüdőgyulladás (pneumococcus nevű baktérium) elleni vakcináról is. Megtudtuk, a pneumococcusok okozzák a tüdőgyulladások jelentős részét, és különösen az időseknél, valamint krónikus betegeknél igen súlyos lehet a lefolyásuk. Fontos tudnivaló, hogy ez az oltás kizárólag a cseppfertőzéssel átvihető baktériumtól, a pneumococcustól óv meg, más bakteriális vagy vírusos tüdőgyulladástól nem.

Védőoltás orrsprayben

A háziorvos hozzáfűzte, különösen figyelni kell az idősekre, mert a Covid esetében náluk az alapimmunizációhoz legalább három oltás szükséges. Az influenza elleni vakcinához a 60 év felettiek térítésmentesen juthatnak hozzá, ahogyan az egészségügyi és a szociális intézményekben dolgozók is, továbbá ajánlott a várandósoknak is felvenni a védőoltást. A Házi Gyermekorvosok Egyesülete nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyermekek szervezete hosszabb ideig üríti az influenzavírust (a magas láz, a hidegrázás, a köhögés, a torokfájás, az izomfájdalom) és akár 10 napon túl is fertőzhetnek. Az orvosok szerint a betegség elleni védekezés legjobb módja a védőoltás. Hozzátették, a gyerekek számára tavaly óta Magyarországon is elérhető a tű nélküli, szuszpenziós orrspray influenza elleni ellvakcina, amelynek beadása semmilyen kellemetlenséggel nem jár.