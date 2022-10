A mátészalkai képviselő-testület 2022. október 14-i ülésén az ezzel kapcsolatos első körös intézkedésekről döntött. Dr. Hanusi Péter polgármester már jóval a testületi ülés előtt összehívta a önkormányzati fenntartású intézmények és cégek vezetőit, és azt kérte tőlük, hogy tegyenek javaslatokat, tekintsék át, hol, hogyan tudnának energiát megtakarítani. A kérésnek megfelelően a vezetők felülvizsgálták a hozzájuk tartozó egységek működését, és intézményenként, cégenként lebontva megtették a javaslataikat. Mindenki igyekezett tudása és kreativitása legjavát nyújtani a megoldások keresése során. Ezekből a javaslatokból és az elvégzett energetikai számítások, becslések alapján döntés született a lakosságot leginkább érintő, közszolgáltatást nyújtó intézmények, létesítmények, cégek 2022/2023-as fűtési szezonban való működéséről. Az elsődleges cél az volt, hogy az intézmények működőképességüket meg tudják őrizni, a munkahelyeket fenn tudják tartani. Egyelőre december végéig látnak előre a város vezetői, ugyanakkor remélik, hogy 2023 elején sem lesz szükség nagyobb beavatkozásra.

Az óvodák és a bölcsőde működését a törvény által előírt hőfokon biztosítja a fenntartó önkormányzat. A gyermekek számára nyújtott szolgáltatást folyamatosan biztosítani akarják, csak kisebb beavatkozást igénylő energiahatékonysági lépéseket terveznek (LED-es világítási elemek, hétvégi temperáló fűtés bevezetése, alacsony gyermeklétszám esetén csoportösszevonások).

A városi középületek szinte mindegyike megújult már valamilyen formában, hála a különböző energetikai projekteknek, ezáltal is egyre „zöldebb” a város. A Polgármesteri Hivatal épületének energiafelhasználását elavultsága miatt kisebb beruházásokkal nem lehet hatékonnyá tenni. A beérkező hőenergia jobb elosztása érdekében viszonylag alacsony ráfordítással kivitelezhető üzemeltetési módosításra kerül sor. A költözés lehetőségét is megvizsgálták a szakemberek, de ez magas költsége miatt nem érné meg. Ezért novembertől heti egy nap (péntek) távmunkát rendeltek el a városházán, illetve a fűtési szezon során több alkalommal vezetnek be igazgatási szünetet a költségek csökkentése érdekében.

Szerencsésebb volt a helyzet a Szatmári Múzeumban, ahol a gázfűtés mellett két cserépkályha üzemel, így ott a fűtési szezonban fatüzeléssel biztosítanak majd meleget a látogatók számára. A nemrégiben felújított Képes Géza Városi Könyvtárban a fűtési szezon időszakára a gyermekkönyvtár a felnőtt könyvtárba költözik, ezzel 30%-os kiadáscsökkenés érhető el.

A Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház színházi épületének fűtése rendkívüli terhet jelentene, így az a fűtési szezonban zárva marad. Ugyanakkor a művelődési központ rész a megfelelő takarékossági intézkedések mellett tovább üzemelhet. A kultúrabarátok számára továbbra is kínálnak programokat, amelyeket ebben az időszakban a Szalkai László teremben rendeznek meg.

Rendkívüli érdeklődés övezte a lakosság részéről a Városi Uszoda sorsát. Szatmár Kincse, a gyógyulni vágyók által áldásos hatásairól jól ismert gyógyvíz mentette meg a fűtési idényben az uszodánk működését. A Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. szakembereinek sikerült megtalálniuk a módját, hogy a feltörő termálvíz által nyújtott geotermális energia fűthesse az uszodánkat, így a gyógyulni, pihenni vágyóknak nem kell lemondaniuk a kikapcsolódásról a téli időszakban sem. Az uszoda változatlan nyitvatartással várja vendégeit!

A Városi Sportcsarnok üzemeltetése a fűtési szezonban legalább 60.000.000 Ft plusz terhet róna a költségvetésre, ezért az a téli időszakban lezárásra kerül. Régi épület, amelynek fűtése óriási energiafelhasználást igényelne. Ugyanakkor az intézmények most visszasegítenek az önkormányzatnak, így a különböző edzések más helyszíneken ugyan, de megtarthatóak lesznek.

Sok település számára gondot okoz a közvilágítás számlájának rendezése. Mátészalka azonban a közvilágítás korszerűsítését már megvalósította, így most ennek a szolgáltatásnak a biztosítása nem okoz fejtörést a városvezetés számára. A LED-es technológiával több mint a felével csökkent a közvilágítás energiafelhasználása.

A cikkben felsorolt intézkedések a képviselő-testület 2022. október 14-i ülésekor aktuális álláspontot tükrözik, elsődleges megtakarítási lépéseknek tekinthetők. A városvezetés példamutató módon indult el a tudatosabb energiafelhasználás, és a lehető legnagyobb mértékű költségcsökkentés irányába. Igyekeznek úgy megtakarítani, hogy az itt élők minél kevesebbet érezzenek ebből, a szolgáltatások színvonala pedig ne csökkenjen zavaró mértékben. A reméld a legjobbat, de készülj a legrosszabbra mondás jegyében kezelik ezt a helyzetet is.