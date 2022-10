Dr. Kovács Ferenc kiemelte: Borbányán három utca is megújult, nemrégiben a hat méter széles gyűjtőút, a Kacagó utca kapott új burkolatot, és csapadékvíz-elvezető rendszert. Az útfejlesztések terén hatalmasat léptünk előre, ha minden a tervek szerint alakul, akkor november közepéig mind a 25 utcán befejezik a munkálatokat a szakemberek. A közlekedés biztonsága sokat javult az elmúlt években, ráadásul arra is büszkék vagyunk, hogy a rengeteg beruházás döntő többségénél nyíregyházi cégek voltak a kivitelezők – hívta fel a figyelmet a megyeszékhely polgármestere.

Az emberek igényeit tükrözi

Bajnai Kornél, a településrész önkormányzati képviselője arról számolt be, nagyon fontos lépés ez Borbányának, hiszen a Kacagó utcán nagy az átmenőforgalom, rengeteg lakos használja.

– A 400 méteres út sokkal komfortosabbá teszi a közlekedést, ugyanakkor nemcsak Borbányán örülhetnek az emberek, mivel Nyírjesen és Nagyszálláson is megújult egy-egy szakasz. Ezek is lakossági kezdeményezésre kerültek bele az ötmilliárdos csomagba, így valóban az emberek igényeit tükrözik a felújítások. Amennyiben minden probléma nélkül, a tervek szerint alakul, november 15-éig e szakaszon is befejeződnek a munkálatok – tudatta az önkormányzati képviselő.

A nagyszabású útfelújítási program tavalyi első ütemében a korábbi földutak kaptak modern, aszfaltborítást. Többek között a Gerely, Íjász, Vitorlás, Búvár, Horgony utca lakói örülhettek a fejlesztésnek. Az idén nyáron a nagyobb forgalmat bonyolító szakaszok rendbetételével folytatódott a program, ennélfogva a Hunyadi, a Luther, a Debreceni, a kollégium és a Derkovits utcák felújítása kezdődött meg.

Bár a forgalomkorlátozások sokszor bosszúsággal járnak, a munkálatok jó ütemben haladnak, sőt a Kollégium utca már el is készült a közlekedők nagy örömére. A többi forgalmas szakasz átadásáig azonban még a lakosság türelmét kérik a szakemberek, de november közepétől már mindenhol zavartalanul haladhat a forgalom.