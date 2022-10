Verbális bántalmazás, kiközösítés, megszégyenítés, csicskáztatás. Sok formája van a zaklatásnak a gyerekek között, s egyik mellett sem szabad szó nélkül elmenni, mert a bántalmazás nyomot hagy a lelkekben.

„Ne barátkozz vele! Ne ülj mellé!” Ártatlannak tűnő megjegyzések, amellyel bármennyire is talpraesett legyen egy gyerek, kizárhatják társai a közösségből. Apróbb csínytevések mindig is előfordultak az iskolában, míg nincs a gyerekek között súlyos konfliktus, a felnőtt csak legyint rá, ám miről ismerhető fel az iskolai zaklatás?

–A kortárscsoportokban vagy közösségekben megjelenő olyan cselekmény, ami tudatos, fellelhető benne a bántó szándék és folyamatosan fennáll, zaklatásnak hívjuk. Az áldozatnak nincs módjában megvédenie magát, közte és a zaklató között állandósul a hatalmi egyensúlytalanság, emiatt az áldozat nehezen szabadul a problémától, pedig lenne számára kiút! Ha felfedné a szégyenérzet miatt eltitkolt sérelmeit és megosztaná valakivel, aki tehet érte, megszakadhatna az ördögi körforgás. Ki kell emelni, hogy szerencsére a zaklatások elenyésző része végződik az öngyilkosság gondolatával, tragédiával. Fontos a nyílt kommunikáció, hogy az elmérgesedő konfliktusba időben be lehessen avatkozni. A bizalomra épülő, biztonságot nyújtó családokban a gyerekek megnyílnak, s beszélnek a problémáikról, éppen ezért érdeklődjenek a szülők minden nap, mi történt az iskolában, beszélgessenek sokat a gyerekeikkel! – adta a legfontosabb tanácsot Oláh Gabriella. A szakpszichológussal az iskolai zaklatásról beszélgettünk hírportálunkon, a www.szon.hu oldalon első podcast adásában.

A műsorban szóba kerül Barbara Coloroso világhírű könyve, amely jól összefoglalja az iskolai zaklatással kapcsolatos jelenlegi tudást. Az írást a lélektannal foglalkozó hazai szakemberek szakirodalomként emlegetik. A szerző arról is ír, létezik -e áldozattípus.

– A zárkózott, kicsit különc személyiségek, a művészlelkek, a szerényebb gyerekek válhatnak könnyen zaklatás céltáblájává. Azok, akik szociálisan kicsit „ügyetlenebbek” társaiknál, nincsenek barátaik, akik megvédjék őket. Míg azt hinnénk, hogy a legharsányabb gyerekből lesz zaklató, valójában ő is áldozat, otthon vagy saját közegében elszenvedett sérelmeit vetíti ki másokra, alacsony önbecsülését próbálja kompenzálni másokon. Egyébként teljesen rendezett családi közegből is kerülhet ki bántalmazó diák, fontos ismertetőjegye, hogy ügyesen használja szociális képességeit, irányító szerepet ölt fel a csoportban, miközben az empátia teljes hiánya jellemzi – emelte ki a konfliktust előidéző egyén főbb személyiségjegyeit Oláh Gabriella, aki több tanulságos esetet is megosztott a beszélgetés alatt.

Egy közösség sokféle személyiségtípusból áll, hol vannak a „történetben” a bántalmazás szemtanúi? – joggal merül fel a kérdés.

A teljes képhez hozzátartozik, hogy az iskolai zaklatások részesei az úgynevezett szemlélők is, akik beavatkozhatnának az eseményekbe, azonban az esetek többségében nem tesznek semmit. Vajon miért? A választ podcast adásunkból megtudhatják, hallgassák meg a www.szon.hu oldalon.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy ezentúl heti rendszerességgel készítenek kollégáink beszélgetéseket, a témák palettája igen széles lesz: a gasztronómiától a hobbiig, a fiatalokat érintő kérdéseken át a bűnügyekig, izgalmas műsorokkal készülünk.



KO