Egy félkilósért akár 4500 forintot is elkérhetnek majd. A bejgli több okból is drágul idén, az alapanyagok és az energiaárak is befolyásolják a sütemény árát. A töltelék: így a vaj, a dió és a mák kétszer annyiba kerül, mint tavaly ilyenkor. A cukrászatok ennek ellenére viszont arra számítanak, hogy idén is sokan vásárolnak majd bejglit karácsonyra.

Forrás: tenyek.hu