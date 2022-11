A végzős nyolcadikosok az eseményen megismerhették a honvédség arculatát, továbbá olyan látványos és izgalmas feladatokban próbálhatták ki magukat, mint az air-soft és lézerlövészet. Emellett repülőgép-szimulátor, harcászati bemutató és a kollégium kadétjainak alaki bemutatója is várta az érdeklődőket.

Egyre nagyobb az érdeklődés

Az alezredes kiemelte: a nyíregyházi intézményben képzés nincs, kollégiumi elhelyezést biztosítanak a gyerekeknek.

– A jelentkezés alapfeltétele, hogy a diákok valamelyik nyíregyházi középiskolába felvételizzenek. A rendezvényünkön bemutatjuk a kollégiumi életet, hogy az iskolaválasztás előtt álló fiatalok döntését megkönnyítsük. A Honvéd Kadét Programhoz öt iskola csatlakozott a megyeszékhelyen, náluk közismereti tantárgyként oktatják a honvédelmi alapismereteket. Azonban bármely középiskolás jelentkezését várjuk, csupán annyi a feltétel, hogy a választott intézményben majd érettségi vizsgát tegyenek a gyerekek – tudatta Horváth András, aki szerint egyre nagyobb az érdeklődés mind a honvédség, mind a kadétprogram iránt.

– Megyeszere híre ment a kollégiumnak és annak a nevelési célnak, amit képviselünk. Mi a pályaorientációt tűztük a zászlónkra, a katonai pálya iránt érdeklődő gyerekek nálunk megismerhetik a honvédség működését. Nem tartunk kiképzést, ám nagyon fontos, hogy a honvédség értékrendjét képviseljük és adjuk át a középiskolásoknak – hangsúlyozta a kollégium vezetője.

Horváth András kiemelte: több olyan növendéke van a nyíregyházi kollégiumnak, akik másik megyéből érkeztek.

– A fiatalokat érdekli a kadétprogram, és úgy kerestek középiskolát, hogy a mi intézményünk kadétjai lehessenek. Az ilyen fiatalok miatt is fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk a partneriskolákkal. A nyílt napon a helyi toborzó iroda és a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred is segíti a munkánkat. Megtekinthetők a rendszeresített lőfegyverek, továbbá a pincében lézerlövészetre is van lehetőség – tudatta az alezredes.

Családi hagyomány

A katonai pályát választaná leendő hivatásául Batta Kolos is, aki határozott célokkal érkezett a honvéd kollégium nyílt napjára. A 14 éves fiatalember már 5 éves kora óta katona szeretne lenni, és meg sem állna az altiszti akadémiáig.

– A Honvéd Kadét Programról már sokat hallottam, s most, a felvételi kapujában eldöntöttem, hogy beadom a jelentkezésem. Középiskolát is úgy választottam, hogy a honvédelmi alapismeretek tanulhassam, valamint a sport is az életem fontos része, amire a Vasvári Pál Gimnáziumban szintén nagy hangsúlyt fektetnek. Immár 5 éve úszom, ráadásul a kiváló fizikum alapkövetelmény egy katonának – hangsúlyozta Kolos, akinek családjában szinte hagyomány a haza szolgálata.

– Édesapám is katona szeretett volna lenni, és bár neki nem sikerült, a nagypapám is a honvédségben szolgált, a dédnagypapám pedig háborúban is magára öltötte az egyenruhát. Úgy vélem, a honvédség remek értékeket képvisel, engem is ez hajt előre, s a középiskola után mindenképp a szentendrei altiszti akadémián, majd katonaként képzelem el a jövőmet – tekintett a jövőbe Batta Kolos.

