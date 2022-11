Jó hangulatban, népes hallgatóság előtt tartotta meg őszi házi konferenciáját a magyar szakosok tudományos diákköre a Nyíregyházi Egyetemen. Az e félévi ülés különösen fontos azért is, mert az idén először középiskolásoknak is meghirdették a betekintés lehetőségét az egyetemi kutatásokba, amellyel Antal Zsuzsa, a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium végzős diákja élt is. Krasznahorkai László Sátántangó című regényének értelmezése címmel elhangzott előadása a nyolcvanas évek kultikus regényének bemutatására vállalkozott. Elsősorban a mű társadalmi közegének hierarchiája érdekelte, elemzése olyan területeit mutatta meg Krasznahorkai első regényének, melyek az eddigi szakirodalomból is hiányoznak.

Kövér Adrienn harmadéves hallgató A kegyetlenség írónője című előadása Kádár Erzsébet újrafelfedezésének nem könnyű feladatát vállalta magára. A 20. század első felének írója különösen izgalmas a mai olvasóknak is. Baku Laura ugyancsak harmadéves hallgató A magyarítások helye a neologizmusok rendszerében című előadásában többek között a Szómagyarító honlap hetven b betűs magyarítását mutatta be, így például a bluetoothét, amelyre többek között a következő javaslatok érkeztek: kékháló, adattovábbító, brutusz, légkapocs, dróttalanság. Strebelovszky Orsolya másodéves hallgató Társadalomábrázolás és narratológiai kérdések Hajnóczy Péter Márai-ciklusában címmel szólt a „Péterek nemzedékébe” tartozó író első kötetéről, a külön ciklusként is olvasható novelláinak világáról. Vass Tünde másodéves hallgató Testmotívumok Borbély Szilárd A Testhez című kötetének szövegvilágában című előadásában a költő életében utolsóként megjelent könyvének szövegtípusaira koncentrált, a legendák és az ódák tematikai és nyelvi vetületeit járta körül.

