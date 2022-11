Hazánk Ukrajnával, Szlovákiával és Romániával közösen részt vesz egy határon átnyúló projektben, melynek részeként elkészült a Felső-Tisza-vidék klímastratégiája. A szakmai anyagot szerdán délelőtt mutatták be a megyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási főosztályának nyíregyházi épületében.

A fórum vendégeit először Seszták Oszkár köszöntötte. A megyei közgyűlés elnöke elmondta, a klímaváltozás már rég nem egy riogatásnak szánt megfoghatatlan dolog, hanem egy valós veszély, amit legutóbb most nyáron, az aszályos időszak során a saját bőrünkön is érezhettünk.

Seszták Oszkár beszélt az öntözés kérdésköréről is, kiemelve, hogy a Nyírség vízpótlása érdekében készül egy stratégiai és egy terv annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen megtartani a Tisza vizét, és később, az aszályos időszakban öntözésre használni. A tervezési folyamat jelenleg is tart.