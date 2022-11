A világ legnagyobb egyesületi alapon működő jótékonysági civil szervezetének hazai bázisa, a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége a nyíregyházi lionok által meghirdetett Ukrajna Help segélyprogramjában hónapok óta kalkulálhat a svéd testvérszervezetek támogatásával. Ennek apropóján látogatott Nyíregyházára Anders Rendik svéd D-101 alkormányzó a felesége, Rita társaságában.

Folyamatosan segítenek

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége szövetségi programmá emelte a kezdeményezést, és az orosz–ukrán háború február 24-i kitörése után az Ukrajna Help projektben felkérte az Első Nyíregyházi Lions Clubot a nemzetközi és a hazai felajánlások minél hatékonyabb koordinálására. Már többéves tapasztalattal rendelkeznek a nyíregyháziak: korábban is folyamatosan segítettek a lehetőségeikhez mérten a kárpátaljai rászorulókon.

– A háború kitörésének másnapján hívtam fel Pázmányi György korábbi kormányzót, a Wesselényi Lions Club elnökét, majd ezt követően – miután tájékoztattak, hogy a nyíregyházi lionok koordinálják a háborús menekültek megsegítését – , dr. Chrabák László volt kormányzóval, Antal Roland soros elnökkel, valamint Cidor Mihállyal is egyeztettem. Megkérdeztük a Kárpátaljai Református Egyház főgondnokát, hogy mire van szükségük, miben tudunk segíteni – idézte fel a kapcsolatfelvételt Anders Rendik hibátlan magyar kiejtéssel.

Magyar szülők gyermekeként született Svédországban, ahol 1998-ban lett a Lions tagja. Jelenleg a skandináv országban 8200 a szervezet létszáma. Páratlan módon ismerkedett meg a párjával, Ritával: pontosan egy évtizede egy Lions-rendezvényen találkoztak először.

– Budapesten ismertettem Koncsik Istvánnal, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzójával, hogy mi, svédek milyen módon támogatnánk a kárpátaljaiakat ebben a vészterhes helyzetben. Emlékszem, először március 8-án indítottunk útnak 33 raklapnyi adományt. Aztán kamionszámra küldtük a tartós élelmiszereket, az egészségügyi felszereléseket, a generátorokat – amire éppen szükségük volt. Mielőtt el­startolt volna bármelyik szállítmány, pontosítottuk, hogy mire van igény – fejtegette nagy lendülettel Anders.

– Koncsik Istvánnal a svéd–magyar kapcsolatok elmélyítését rögzítettük. A két ország Lions-kormányzósága által kidolgozott közös támogatási rendszer hatékonyan működik. Eddigi becsléseim szerint 10 millió svéd korona, azaz körülbelül 400 millió forint a támogatás mértéke. Ezt teljes mértékben a kárpátaljai rászorulók, az ukrajnai menekültek kapták tárgyi formában.

Fontos a koordinálás

– A szállítmányok tartalmát minden esetben a beregszászi elosztóközpontban határozták meg. Én már nyolcszor voltam Ukrajnában a háború kitörése óta, tapasztaltam, hogy milyen nagy szükség van a segítségnyújtásra. Az Első Nyíregyházi Lions Clubnak is fontos szerepe van a koordinálásban. Most jön a tél, a hideg, még nagyobb szükség van a támogatásra.

– A 44 milliós Ukrajnából 14 millióan menekültek el, a háborús övezetből 1 millióan húzódtak át Nyugat-Ukrajnába. A szervezetünk hamarosan szeretne Beregszászon mobil házakból kialakítani egy Lions-falut. Szeretnénk, ha mielőbb véget érne a háború, és amennyiben ez bekövetkezne, akkor is szükség lesz ránk. A svéd kormányzóság továbbra is tevékenyen részt vesz az Ukrajna Help segélyprogramban.

Online támogatói est

Dr. Chrabák László, az Első Nyíregyházi Lions Club elnöke ajándéktárgyakkal kedveskedett a messziről érkezett vendégeknek. Elmondta nekik, hogy miként két éve, ezúttal is virtuális bált rendeznek. Akkor a Covid-helyzet, most a drasztikusan megemelkedett energiaárak miatt választották ezt a formát.

– November 18-án 18 órakor kezdődik az online támogatói est, melyet 3000 forintos támogatójeggyel lehet megtekinteni a világhálós felületen. Színvonalas produkciókkal készülnek, a műsort pedig tombolasorsolás zárja. A bevételt teljes egészében az eddig is támogatott rászorulók – többek között a Jósa András Oktatókórház, a különböző szociális, oktatási intézmények, Covid-árvák, vakok és gyengénlátók, kulturális szervezetek – támogatására használják fel.