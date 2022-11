– Több szempontból is fontos a kondipark az egyetemnek: az egyik érv, hogy biztosítanunk kell a sportolási lehetőséget a hallgatóinknak, és ami ennél is fontosabb, azt szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát nálunk – mondta dr. János István, a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese, megbízott intézményvezetője pénteken, az új kondipark átadóünnepségén. Kiemelte: az egészség egyik alapeleme a sport, a testmozgás.

Minden igényt kielégít

– Ha valaki nem tesz a saját egészségéért, akkor annak előbb vagy utóbb következménye lesz. A kondiparkok szerepe a pandémia alatt felértékelődött: bezártak az edzőtermek, sportlétesítmények, és nem volt lehetőség közösségi sportfoglalkozásokat tartani vagy azokon részt venni. Ekkor az emberek – én magam is – e parkok felé fordultak, s azt tapasztaltam, hogy remek közösségek alakultak ki az együttes mozgás révén. Én már kipróbáltam a mi parkunkat, úgy vélem, minden igényt kielégít, itt mindenki sokat tehet a saját egészségéért. Azonban ahogy a tanulásban, úgy a sportban sem ér sokat, ha csak kampányszerű időszakokat iktatunk be az életünkbe. Mindenképpen rendszerben kell gondolkodni, hogy hatékonyan javítsunk az erőnlétünkön – hívta fel a figyelmet dr. János István.

– Itt nem állunk meg, a kondipark egy hosszú folyamat egyik eleme: nagyon fontos számunkra, hogy segítsük a hallgatói közösségi létet, s a parkon túl hamarosan egy beltéri fitnesztermet is átadunk – ezt már Halkóné dr. Rudolf Éva, az egyetem kancellárja mondta a jelenlévőknek. Hozzátette: a kötelező testnevelés mellett egyéb lehetőségeket is teremtenek a hallgatóknak, de nem csupán rájuk gondoltak, hanem a kollégákra is, akik szintén igénybe vehetik ezeket a szolgáltatásokat.

Dr. Vajda Ildikó, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet intézetigazgatója arról számolt be, hogy a megyeszékhely közterein nagyon népszerűek a kondiparkok, sokat telepítettek már belőlük. – Az egyetem sportkomplexumai új eszközparkkal bővültek, és úgy vélem, az egészségfejlesztés és -megtartás mellett a sport az emberi kapcsolatok építésére is kiváló eszköz.

KM