Ahogy arról beszámoltunk, második alkalommal rendezték meg a Szent András-napi Pálinkamustrát és Disznóvágást, melynek ezúttal Kisvárda adott otthont. Az esemény egyben a "Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem" elnevezésű program megyei zárórendezvénye is volt.

Az idén is voltak szép számmal felajánlók, több mint százan vittek be búzát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyűjtőpontokra - a búza megőrlését az idén is a Nyírség-Hasso vállalta magára, természetesen teljesen ingyen.

A Magyarok Kenyere program megyei zárórendezvényén Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei elnöke megköszönte az összes felajánlónak a búzát, majd portálunknak elmondta: megyénkben összesen 25 tonnányi búza gyűlt össze, a lisztadományon pedig 13 megyei szervezet osztozik majd.

Rácz Imre szerint a Magyarok Kenyere-program a világban szétszóródott mindegy 15 millió magyar embert jelképezi. Az emberek ebben a nehéz és geopolitikailag "bonyolult" évben is összeadták a búzát, ami azt jelzi, a hazai gazdatársadalomban még mindig jelen van az összetartás, az együtt sírunk-nevetünk érzés, az emberi kapcsolatok ápolása iránti elköteleződés.

–A közöttünk élő, elesett, hátrányos helyzetű, segítségre szoruló embereket támogatjuk az idén is. Ezzel a programmal többek közt a magyarságtudatunk és a nemzeti identitásunk is erősödik. Országosan évről évre több és több résztvevője van a programnak, gondolok itt az adományozók, illetve a megajándékozottak körére. Nincs ez másképp Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sem – mondta a II. Szent András-napi Pálinkamustrán és Disznóvágáson Rácz Imre, a NAK megyei elnöke.