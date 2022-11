– A görögkatolikusoknál ma indul az ünnepvárás időszaka, hétvégén meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún és abban bízunk, hogy ezzel együtt a szívekben is megjelennek a szeretet lángjai, s aki tud, csatlakozik adománygyűjtő akciónkhoz – ezzel kezdte keddi sajtótájékoztatóját a megyeházán a Hierotheosz Egyesület főtitkára, Kiss András. Hozzátette: a rászorulókra az év minden napján figyelni kell, s Szent Márton példáját szem előtt tartva kiterjeszteni köpenyünket mindazok fölé, akiknek erre szükségük van. Ezt szolgálja az az adventi akció, mellyel hazai és kárpátaljai intézményekben élőket szeretnének segíteni.

– Az Ukrajnában kirobbant háború kezdete, azaz február vége óta az ország és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bebizonyította, hogy a legnagyobb bajban is helyt tudunk állni: az egyházak, az önkormányzatok, a civil és karitatív szervezetek, ha kellett, éjt nappallá téve segítettek és teszik ezt a mai napig – fogalmazott Kiss András. A Hierotheosz Egyesület főtitkára, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség alelnöke elmondta: ez utóbbi szervezet és a Nyíregyházi Egyházmegye életében immár hagyomány, hogy rászoruló fiatalok, családok karácsonyát szebbé teszik – a korábbi években tanodákhoz, lakásotthonokban élőkhöz, nehéz sorsú családokhoz juttattak el adományokat.

Nincsenek könnyű helyzetben

– Ebben az évben is leültünk, hogy megbeszéljük, kiket támogassunk, és két irányt határoztunk meg. Egyrészt megmaradnak a korábbi célcsoportok, de tekintettel az ukrán-orosz háborúra, az adománygyűjtő akciónk kiegészül a nehéz sorsú kárpátaljai embertársaink megsegítésével – mondta Kiss András, és hozzátette: az elmúlt nyolc hónap átrajzolta a világot, Európát, és megváltoztatta a Kárpátalján élők mindennapjait.

– Sokan elmenekültek, de nincsenek könnyű helyzetben azok sem, akik ott maradtak. Nagy mértékű a belső migráció: több mint 100 ezren menekültek Ukrajna háború sújtotta területeiről Kárpátaljára, s nekünk kötelességünk segíteni az ott élőket.

– Ezért bekapcsolódunk a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság, illetve a Magyar Katolikus Karitász közös akciójába, amellyel kárpátaljai óvodások, iskolások és gyermekotthonokban élők karácsonyát teszik szebbé. Mi a Szent Gellért Katolikus Kollégium, az ungvári ingyenkonyha, és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye fiataljai számára gyűjtünk, és bízunk abban, hogy a megye társadalma, vállalkozói, civil szervezetei segítik a rászorulókat – mondta Kiss András és úgy fogalmazott: nehéz időkben erős közösségekre van szükség, s ilyenkor mutatkozik meg leginkább tenni akarás és a szolidaritás.

Elhangzott: az intézményeknek olyan eszközökre van szükségük, amelyekkel a fűtést, s az ellátást meg tudják oldani (például tűzhely, bojler, hősugárzó, infrapanel), a gyermekeknek édességet, karácsonyi ajándékot, játékokat gyűjtenek. Az adományozók a tárgyi felajánlásokat december 9-éig juttathatják el a Hierotheosz Egyesület nyíregyházi irodájába (Mártírok tere 9. 8/2.), vagy a Nyíregyházi Egyházmegye Karitásza címére (István utca 3.).

Segíteni, könnyebbé tenni

Dr. Papp Tibor, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke úgy fogalmazott: a böjti időszak a lemondás ideje, amit könnyebb elviselni akkor, ha tudjuk, jó cél érdekében tesszük.

– A görögkatolikus egyházmegye kiterjedt szociális hálózatot működtet, a célunk nem lehet más, mint szebbé és könnyebbé tenni a ránk bízott emberek, családok életét. Ez a célunk a karácsonyi gyűjtéssel is, amivel az anyaotthonban élőkre is szeretnénk fókuszálni. Fontos, hogy a megfogant élet megszülethessen, és az is, hogy azok, akik nehézségekkel küzdve vállalnak gyermeket, segítséget kapjanak. Ha az áldozatkészségünk célt ér, bátran állhatunk a lelkiismeretünk elé, és arra is büszkék lehetünk, hogy a gyűjtéseink mindig elérik a céljukat és valóban azok kapják meg a felajánlásokat, akiknek az adományozók szánják – tette hozzá.

KM