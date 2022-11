Csak azért nem zuhantunk le, mert a tapasztalt oktatóm időben reagált a helyzetre, a hibámra. Háromezerről kellett volna szépen 1500 méterre süllyedni, a sebességet vissza is vettem, de a gép orrát nem engedtem le. A fizika törvényei pedig működtek: kisebb felhajtóerővel nem lehet ugyanazt a magasságot tartani. A vészcsengő berregni kezdett, figyelmeztetve az átesésre, vagyis arra, hogy ha nem teszünk valamit, a nyugodt siklás helyett zuhanás lesz a vége, irányíthatatlanná válik a gép. Ez a lecke jut eszembe most, amikor a közeg, amiben élünk, alapjaiban változott meg: a megszokott életszínvonalunk mögül apad a felhajtóerő, és erre reagálnia kell mindenkinek, ha akarjuk, ha nem. A háború, az egyre nyilvánvalóbb piszkos háttér­alkukat fedező szankciós politika, no meg a klímaválságból forró példát adó aszályos év így, együtt igencsak lefékezte a sebességünket. Alább kell ereszkedni ahhoz képest, hol eddig jártunk – önmagát csapja be, aki azt hiszi, ő kivétel.

A drágulást, az inflációt, a lopakodó áruhiányt, az emelkedő rezsiköltséget mindenki megérzi a maga szintjén, de nem mindegy, hogy valakinek az ebédjén vagy a medencéje fűtésén kell takarékoskodnia. Ehhez igazodik az elérhető támogatás. A társadalmi többségnek a sok kicsi sokra megy alapon nagyon is érezhető segítség, hogy adott mértékig kevesebbet kell fizetnie a fűtésért, hogy nem piaci áron kell tankolnia és beszereznie néhány alapvető élelmiszert. Mások a korábbi színvonalon akarják és tudják is élni a hétköznapjaikat, mert vannak tartalékaik, vagy olyan a jövedelmi helyzetük, hogy megengedhetik maguknak. Nem akarnak változtatni szokásaikon, a megszokott életvitelükön, ugyanannyit vásárolnak, fogyasztanak, járnak szórakozni. Számukra sérül a komfortzóna, más szemüvegen látják a világot, ők a legnagyobb kritikusok, a súlytalan és sikertelen politikusok mellett persze. Pedig attól még az alaphelyzetet épp olyan törvényszerűségek határozzák meg a földön, mint a levegőben, ahol a repülőgép vezetőjén múlik, siklik vagy lezuhan.

Tíz konszolidált, jó év után most az egyszerű embernek ad fájó leckét az a gyarlóság, amely a nagyhatalmi arroganciából, a globális pénzhálózat mohóságából fakad, és amelyről azt reméltük, annyi véres háború után nem robbant ki újat. Kirobbantott, s addig jó, amíg nekünk csak a fogyasztást kell szerényebbre fognunk, kinek-kinek a saját szintjéhez képest. Ez is nagy kegy. Aki nem olvas híreket, nem tanul történelmet, üljön le és beszélgessen erről a nagyszüleivel, ha még megteheti.

Nyéki Zsolt