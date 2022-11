Évek óta hagyomány Mátészalkán, hogy az adventi időszakban az önkormányzat segíti a rászorulókat és az időseket az ünnepi készülődésben. A csomagokat, amelyek egységesen 8 ezer forint értékben készülnek, a Szatmári Egyesített Szociális és Alapellátási Intézmények dolgozói juttatják el az adventi időszakban mintegy 500 rászoruló családhoz és 3325 65 év feletti városlakóhoz.

Emellett gondoltak a városban lévő idősek otthona lakóira is, az ott gondozásban lévő 48 személy is kap a város ajándékából. A visszajelzések évek óta pozitívak, a csomagok megérkezése után rendszeresen kap a városvezetés köszönő leveleket, e-maileket, telefonhívásokat. A csomagok mellé polgármesteri köszöntő is társul, ezt is nagyra értékelik a megajándékozottak – tájékoztatta lapunkat az önkormányzat.