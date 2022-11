Az „Orando et laborando – Imádkozva és dolgozva” nevet kapott program részeként felújított épületek között van a szatmárcsekei református templom is. A szakemberek felújították belülről, és padfűtést is kialakítottak benne. A vendégeket tárlat is várja, amely bemutatja a reformáció egyházi, történelmi, kulturális, művészeti jelentőségét, örökségét. A Szatmárcsekére látogatók a református templomhoz közel találják Kölcsey Ferenc sírját, körülötte pedig megcsodálhatják a csónak alakú fejfákat.

Az Európai Unió támogatásában megvalósult fejlesztés célja az volt, hogy a felbecsül-hetetlen nemzeti, történelmi, egyházművészeti, valamint muzeális értéket képviselő kulturális örökség szélesebb körben váljon ismertté, és látványosabb, interaktívabb formában jelenhessen meg az érdeklődők számára a mai kor kihívásainak megfelelően.