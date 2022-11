– Pályázati forrást és saját erőt is felhasználva több mint 18 millió forintból alakítottuk ki a város új közösségi terét, ahová a családok szívesen járnak kocogni, sétálni, beszélgetni, s ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érzik magukat – tette hozzá a polgármester.

Figyelnek a közösségekre

– A sétány kialakítása és az életfa elültetése is azt jelzi, hogy a város önkormányzata számára fontosak a helyi közösségek: gondol rájuk, s szeretne jó feltételeket teremteni ahhoz, hogy a lakóhelyükön jól érezzék magukat – ezt mondta a sétány átadásán dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki úgy fogalmazott: ahol van gyerek, ott van jövő is.

– Bár nem könnyű a helyzet, a kormány a stratégiai céljairól nem mond le, a születésszám növelése pedig évek óta az egyik kiemelt feladat. Örömmel jelenthetem be, hogy a családtámogatási rendszer elemei az energiaválság ellenére is megmaradnak, hiszen az adatok azt támasztják alá, hogy ezek ösztönzőleg hatnak. Évente hazánkban 92-93 ezer gyerek születik, a támogatások nélkül 15 ezerrel kevesebb gyerek jönne a világra – mondta dr. Vinnai Győző, aki fontosnak nevezte a rezsicsökkentés megtartását, a munkahelyek teremtését és megóvását, illetve a Nyíregyházi Egyetem fejlesztését is.