– Az isteni gondviselés igazgatja az utunkat. A Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapján részese lehettem a Kárpátalján elő Nagy Zoltán Mihály A sátán fattya című regényének lengyel nyelvre fordítójának, Daniel Warmuznak a kiváló fordításért is kapott magyar állami kitüntetésének átadásán. A film Kárpátalja, a Csonka Bereg és három szatmári falu II. világháborús tragédiájára hívja fel a figyelmet. 1944. november 13-án a 4. ukrán front 36. számú parancsával elrendelte a munkaképes férfiak összegyűjtését és deportálását. A parancs kihirdetésével a szovjet hadsereg elkezdte a 18 és 50 év közötti kárpátaljai magyar és német nemzetiségűek azonnali deportálását. Szojván minden évben Erzsébet nap környékén emlékeznek meg erről a tragikus eseményről. A lengyel műfordító októberben Wrocławban megkapta az Angelus Közép-Európai Irodalmi díjat, ahogy a nemzetközi zsűri elnöke, Martin Pollack osztrák író megfogalmazta: egy remek könyv nagyszerű fordítójaként. A sátán fattya című regényből egy megrázó film is készült kiváló kárpátaljai színészek hiteles játékával. A forgatás több megyei településünket is érintette és Zsigmond Dezső rendező barátom révén a forgatás kulisszatitkaiba is betekinthettem – olvasható a bejegyzés dr. Tilki Attila Facebook-oldalán.